Covid-19. Hasta el 20% de las pruebas PCR pueden ser "falsos negativos"

Falta poquito para Fin de Año. Con todas las precauciones y cuidados, muchas familias esperan una reunión presencial después de tantos meses de distancia y aislamiento. Pero, de pronto, algún integrante de la familia puede tener síntomas que podrían indicar coronavirus, o se confirma que un contacto estrecho -alguien con quien hemos estado- efectivamente está contagiado. La persona a quien le ocurre ésto se convierte así en un "caso sospechoso" y tiene que hacerse un hisopado. Si el resultado es negativo, ¿significa que ya está, y a festejar tranquilo? No.

Hasta en uno de cada cinco casos sospechoso de coronavirus -es decir, un 20%- ese resultado "negativo" puede estar ocultando la enfermedad que todavía no se detecta. Esta es la principal conclusión de una revisión sistemática que analizó 34 trabajos de distintos países del mundo, publicada en la revista PloS One, para detectar la proporción de falsos negativos en pruebas por PCR, la técnica más usada para diagnosticar la infección.

"Si alguien tiene síntomas compatibles con Covid-19 o es contacto estrecho de una persona infectada, debe esperar 72 horas para que la carga viral sea suficientemente alta y detectable y hacerse un hisopado. Pero mientras se espera el resultado la persona se debe aislar como si tuviera coronavirus: se tiene coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. En lo posible, en una habitación aparte, después de ir al baño tirar lavandina, lavarse bien las manos, usar barbijo, conservar distancia, usar la propia ropa blanca y vajilla. Si la primera PCR da negativa, hay que continuar con el aislamiento y repetirla en 72 horas. Si no existe posibilidad de repetir la prueba, continuar el aislamiento 10 días", explica Agustín Ciapponi, investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) y del Conicet y uno de los autores del estudio.

"El valor más importante de este análisis es que se demuestra que aunque una PCR sea negativa si la persona tiene síntomas o estuvo en contacto estrecho con un contagiado no se descarta la posibilidad de que esté infectado, por eso no puede salir al otro día como si nada. Tiene que hacerse otra prueba a las 72 horas para confirmar que sea negativo. Pero si no tiene acceso a una nueva prueba tiene que 'guardarse' 10 días", enfatiza Omar Sued, director de Investigaciones de la Fundación Huésped, que también participó de la revisión sistemática publicada en PLoS One.

Los que tienen que prestar especial atención al riesgo de ser un falso negativo son los "casos sospechosos", es decir toda persona -de cualquier edad- que presente dos o más de estos síntomas: fiebre de 37.5°C o más; tos; dolor de garganta; dificultad respiratoria; pérdida repentina del gusto o del olfato; cefalea; mialgias, sensación de debilidad, diarrea, náuseas, vómitos y pérdida repentina del gusto o del olfato en ausencia de cualquier otra causa identificada". También es un caso sospechoso todo aquel que haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19 (convivientes, cuidadores sin los recaudos necesarios, o que permanezcan a una distancia menor de dos metros por lo menos 15 minutos).

Nada es perfecto

Ciapponi, que es además director del Centro Cochrane Argentina, explica que la Reacción en Cadena de la Polimerasa o PCR -por su sigla en inglés-, sigue siendo el método por excelencia para diagnosticar coronavirus. "Hay dos grupos importantes de estudios -dice-: la PCR, que detecta fragmentos del material genético del virus, y los que detectan anticuerpos en la sangre. La PCR se puede medir en cualquier fluido pero clásicamente se utiliza el hisopado nasofaríngeo, aunque ahora se puede hacer sobre muestras de saliva, orina, e incluso sangre. Si decimos hisopado hablamos de PCR. Si decimos análisis de sangre decimos anticuerpos, pero si alguien tiene anticuerpos significa que el virus ya pasó, lo que quedan son las defensas. Si la PCR es positiva, es casi seguro que la persona está cursando la infección, aunque se ha visto en algunos casos que aun superada la infección puede persistir la PCR positiva por algún tiempo".

Omar Sued agrega que también existen los test rápidos de antígenos que se hacen por hisopado y utilizan una modalidad más sencilla de la misma PCR, sin la misma aparatología ni necesidad de entrenamiento. "Tienen la ventaja de que el resultado está en 15 minutos pero el falso negativo es mayor, ya que detecta solo los que tienen carga viral muy alta. Desde el punto de vista de la salud la pública es interesante porque los que tienen la mayor carga viral son los que más contagian. Un país pobre que no puede pagar una PCR tradicional que sale muy cara pero tal vez sí esto, y es mejor que nada. Se aplica en ciudades pequeñas: te hacen el antígeno y si da negativo te toman la muestra para PCR pero si es positivo ya está, está confirmado, funciona como un test de embarazo".

Causas heterogéneas

La investigación publicada en PloS One analiza las muy heterogéneas causas que pueden hacer que una PCR dé como resultado un falso negativo: la definición de caso según cada país (lo que hace variar el "corte" de población tomada en cuenta), muestras malas o insuficientes, demoras en el tiempo que se emplea en llevar las muestras a laboratorio, errores de conservación, limitaciones del laboratorio para procesar la muestra o que los kits diagnósticos presenten variaciones, no tengan la misma calidad.

"Estamos muy lejos de estándares uniformes, y eso pasa en todo el mundo -dice Ciappone-. Las cosas se fueron haciendo como se podían. En el caso de Argentina, al mismo tiempo que el Conicet iba desarrollando sus propias técnicas, que necesitan ser estudiadas, validadas, se compraban kits diagnósticos a China, que funcionaban más o menos al comienzo y un poco mejor después".

Omar Sued afirma que en nuestro país en el ámbito público se hacen más de 30.000 PCR por día, y que si bien los resultados pueden estar disponibles ya a las 6 horas, usualmente tardan uno o dos días porque se van entregando por lotes, no en forma individual.

En cuanto a la reciente aparición de nuevas variantes del Sars-Cov-2 y su detección diagnóstica, hace pocos días la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que como la mayoría de los ensayos por PCR en todo el mundo utilizan múltiples dianas no se prevé que el impacto en el diagnóstico de las nuevas variantes sea significativo.

¿Se testea suficientemente en la Argentina? Ciapponi afirma que "se ha aumentado la capacidad de detección, eso es indiscutible, se hizo un enorme esfuerzo para un país con dificultades económicas. Al comienzo fue claramente insuficiente. Ahora podríamos decir que es bastante razonable. Pero, si pudiéramos hacer más, sería mucho mejor."

