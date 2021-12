Covid. Pese al aumento de contagios, la Navidad se vive a puro sol en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Parecía día perdido, de encerrarse en casa a terminar con lo que quedó de la cena y confituras de la Nochebuena. Pero ahí está el sol, demorado, pero seguro y firme, para despabilar la tarde y alentar a todos a cambiar encierro por aire libre, que además de la posibilidad del baño de mar abre puertas a vivir con menos riesgos en estos tiempos en que una vez más vuelven a sonar las ya odiadas alarmas de la pandemia. Sí, también en toda la costa atlántica.

El primer importante movimiento de turismo de este verano y el abrupto salto en el número de contagios de coronavirus se cruzan durante esta Navidad por estas playas. Aquí, donde crecieron más de 40% los casos positivos entre este jueves a viernes (saltó de 155 a 220 los infectados) y casi se cuadruplicaron desde el cambio de quincena (pasaron de 61 a 220), se teme que aquellas mismas dos variables coincidan a partir del cierre de año e inicio del próximo ya una y otra con mayores valores que, vaya contraste, contribuirán por igual al entusiasmo por una temporada que promete números récord en lo económico y a sumar preocupación de convivir los próximos meses en un escenario de riesgo sanitario real.

El choque de copas de los brindis y los festejos de esta semana no alcanzan para distraer esta inoportuna reaparición de los contagios. Por ahora sin variante ómicron a la vista, pero se sabe que está al acecho con este flujo de viajeros que desde los últimos días es sostenido y en alza, con picos de ingresos que se esperan desde las horas previas al arranque de enero. Por este fin de semana la demanda fue tranquila, como es costumbre para esta fecha. La hotelería trabaja este fin de semana con ocupación de 50%, pero lista para la exigencia extrema que se viene.

La Navidad había comenzado con mal tiempo, pero para el mediodía ya se podía disfrutar del aire libre y las propuestas gastronómicas en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

La inquietud es tal que pedidos y exigencias como el pase sanitario, en vigencia desde esta semana en la provincia de Buenos Aires y por ahora tan discutido como poco y mal implementado, ahora llegan no solo de parte de las autoridades sino desde los propios usuarios o consumidores de servicios que buscan mayor seguridad para cuidar su salud y –al mismo tiempo- sus vacaciones.

“No es justo que quienes estamos vacunados y nos cuidamos tengamos que estar al lado y con riesgo de contagiarnos de quienes no se vacunan ni se cuidan”, dijeron Lucía y Juan Ignacio Méndez, de Capital Federal, ambos jubilados y –aseguraron- ansiosos de recibir una tercera dosis.

Definiciones

Gonzalo Raventos, actual titular de la Administración Punta Mogotes, recordó a LA NACIÓN que esta semana se reunieron con autoridades provinciales y responsables de balnearios para trabajar ajustes sobre la situación y la aplicación del pase sanitario. “Quizás este jueves, en una próxima reunión y dados estos últimos cambios, haya que revisar condiciones de prestación de servicios y nuevos cuidados a tener en cuenta”, explicó. Entre las medidas posibles y a revisar no se descarta la suspensión del servicio de duchas y otros que impliquen convivencia importante en ámbitos que favorecen la circulación del virus.

Entre los turistas y los operadores todavía no está clara la instrumentación del pase sanitario Mauro V. Rizzi - LA NACION

Hay una coincidencia entre operadores turísticos, la provincia no ha sido todo lo clara y precisa en materia de herramientas y mecanismos para implementar esta exigencia de presentar constancias de vacunación para acceder a bares, restaurantes, teatros y otros ámbitos recreativos y de entretenimiento, tanto bajo techo como al aire libre. “Nos pidieron una mano para alentar la vacunación, pero no nos definieron cómo tenemos que hacerlo”, coincidieron dos empresarios del sector que participaron de aquella reunión con el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Mar del Plata, que tiene niveles de reserva hotelera y alquileres con promedio por encima del 80% desde el próximo fin de semana y durante todo enero, en lo que va del mes casi quintuplicó la cantidad de casos activos de Covid 19 (129/672) y en poco más de una semana multiplicó casi por cuatro los positivos diarios (61-220), que en su mayoría surgen de una nueva y altísima demanda de testeos que se puede constatar en los centros de salud dispuestos aquí tanto por el municipio como instituciones superiores. Y la curva más mirada: poco, pero después de mucho tiempo se vuelve a mover la demanda de internación en terapia intensiva por esta enfermedad.

Recién arranca esta temporada que tiene, a diferencia de la muy tibia y limitada anterior, una agenda de actividades como hacía años no se veía. En particular con eventos masivos, en particular fiestas, espectáculos en vivo y recitales que prometen presencias multitudinaria de público, ya sin aforo y con la historia del distanciamiento social convertido en un viejo y mal recuerdo. Esa maquinaria todavía no se puso en marcha, pero promete hacer ruido apenas arranque.

No se descarta que en los próximos días se impongan algunas restricciones en servicios vinculados con las playas por el aumento de contagios de Covid Mauro V. Rizzi - LA NACION

Son, en particular, las actividades que tienen a los jóvenes como protagonistas centrales, el grupo etario y social que ha demostrado menos apego al cumplimiento de las distintas medidas implementadas para controlar la circulación del virus. Desde aquel primer confinamiento hasta el más sencillo uso de barbijo y las hasta hace poco vigentes burbujas sociales en bares y discotecas.

“No sé si a todos les pidieron, pero sí vi que en la cola para entrar casi todos estábamos o bien con la aplicación en el celu o una hoja impresa de la constancia de vacunación”, contaron Román, Silvio y Gonzalo, tres amigos de La Plata que llegaron a pasar las fiestas con familiares y anoche fueron a bailar a un parador de playa de la zona sur de la ciudad.

Los prestadores de servicios turísticos lidian con estos requisitos no solo con los clientes sino también puertas adentro. Reconocen que entre el personal tienen gente que por distintas razones no acepta vacunarse. Aún desconocen si con ellos pueden o deben tomar medidas como cambiarlos de función, alejarlos del contacto con el público o directamente, impedirles el ingreso a su puesto de trabajo y exponerse por ello a una demanda judicial.