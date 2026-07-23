Récord de turismo internacional: más de 1,4 millones de visitantes de países no limítrofes llegaron a la Argentina

La Argentina registró durante el primer semestre de 2026 un récord histórico de llegada de turistas provenientes de países no limítrofes. Según datos difundidos por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, entre enero y junio ingresaron al país 1.434.001 visitantes de esos mercados, el mejor registro de los últimos 25 años y por encima del máximo alcanzado en 2019.

De acuerdo con la información oficial, en el mismo período arribaron al país 3.115.089 turistas extranjeros. De ese total, casi la mitad correspondió a viajeros provenientes de destinos no limítrofes, un dato que las autoridades vincularon con la mayor conectividad aérea internacional y las acciones de promoción turística en el exterior.

Desde la cartera nacional señalaron que el crecimiento del turismo receptivo se produjo en un contexto de expansión de las conexiones aéreas internacionales y de una mayor presencia de la Argentina en mercados emisores considerados estratégicos.

Al presentar los datos, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, sostuvo que el resultado está relacionado con las políticas de apertura aerocomercial implementadas en los últimos años. “Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo. Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord”, afirmó.

El funcionario agregó: “Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina”.

Según Scioli, uno de los factores centrales para sostener el crecimiento será continuar ampliando la conectividad internacional. En ese sentido, recientemente se anunció una nueva ruta estacional de la aerolínea brasileña GOL que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo, con el objetivo de reforzar la llegada de visitantes brasileños a la Patagonia.

Los datos oficiales también muestran un buen desempeño de la temporada invernal en los principales destinos turísticos vinculados a la nieve. De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Bariloche registra una ocupación hotelera cercana al 85%, Malargüe alcanza el 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio próximo al 70%.

Además, el informe destaca que Ushuaia continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos por los turistas brasileños durante la temporada de invierno.

Desde el organismo nacional indicaron que los centros invernales desarrollan la temporada con plena actividad y atribuyeron ese desempeño a distintas inversiones realizadas en infraestructura turística, sistemas de producción de nieve, ampliación de servicios y nuevos medios de elevación.

Las cifras difundidas por la Secretaría de Turismo ubican al primer semestre de 2026 como el período con mayor llegada de visitantes de países no limítrofes desde que existen registros comparables, una tendencia que las autoridades buscarán sostener durante la segunda mitad del año mediante nuevas conexiones aéreas y acciones de promoción internacional.