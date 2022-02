Covid: qué hacer para evitar un rebrote tras superar la tercera ola

La tercera ola de la pandemia por Covid-19 en la Argentina, que comenzó endiciembre pasado y quedó marcada por la nueva variante ómicron, se destacó por el alto índice de contagiosidad, pero también fue la menos letal de las tres. Con el 88,6% de la población vacunada con al menos una dosis y el progresivo descenso de los contagios desde que se produjo el pico el pasado 14 de enero, con 139.853 casos nuevos, la incógnita ante el fin de esta tercera ola es si este año se terminará la pandemia por coronavirus.

Hasta hoy, el país acumula 8.823.054 contagios y 125.185 fallecidos. En el último reporte del sábado se confirmaron 7.807 nuevos casos y 123 muertes por este virus. Varios expertos consultados por LA NACIÓN señalaron algunas pautas indispensables para evitar un rebrote de los contagios.

Vacunación

Este sábado 36.035.010 personas, el 79,4% de la población del país, tenían completado su esquema de vacunación; mientras que el 35,1% (15.944.493 personas) ya recibió la tercera dosis adicional o de refuerzo. En la Ciudad de Buenos Aires, el 90,1% completó la vacunación y el 55,9% obtuvo la tercera inoculación. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires fueron el 80% y el 35,4%, respectivamente.

Para los expertos, es imprescindible iniciar o completar el esquema de vacunación para evitar un nuevo rebrote de coronavirus y para enfrentar las eventuales variantes que pudieran surgir. “Si los contagios siguen descendiendo y en algún momento, que yo calculo que no será antes de un mes, llegamos a dos o tres mil nuevos casos diarios; es primordial tratar de vacunar a la mayor cantidad de individuos posible con la tercera dosis, antes de que lleguen los fríos intensos, especialmente a fin de otoño. El concepto de vacunación debe de ser global”, destacó Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno de Alberto Fernández.

“La vacunación es la medida preventiva más importante”, destacó María Marta Greco, médica infectóloga y miembro de la Dirección de Sanidad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Aquellas personas que tengan esquemas incompletos deben iniciarlo o completarlo. Además, debemos estar atentos a si se implementa una dosis número cuatro, para poblaciones muy vulnerables. Pero cumplir con las dosis, según indiquen las autoridades que hay que darse”.

Iniciar o completar el esquema de vacunación, incluido la pediátrica parece clave, según los especialistas, para enfrentar el otoño Gerardo Viercovich

En la misma línea, el investigador del Conicet y profesor de Inmunología en la Facultad de Medicina, Jorge Geffner, insistió: “La gran herramienta que tenemos contra la pandemia es extender la vacunación, incluída la pediátrica”. Y advirtió: “Se está trabajando desde el ámbito científico en vacunas de segunda generación, que van a tener dos atributos: la memoria inmunológica va a ser más larga y van a ser universales, para contener a las distintas variantes del SARS-CoV-2″.

Testeos

Mientras el Ministerio de Salud de la Nación, ante un contacto estrecho por Covid-19, recomienda testearse únicamente si se es mayor de 60 años de edad o si se presenta alguna comorbilidad; también aconseja testearse en caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus sin haber tenido contacto con un positivo.

Por su parte, en la Capital prevalecen 20 Unidades Febriles de Urgencia en hospitales generales, destinadas a síntomas compatibles con el virus y que atienden de manera espontánea; seis centros de testeo que atienden sin turno previo y a personas sin síntomas compatibles que sean contacto estrecho; y unidades DetectAr en todas las comunas porteñas, de manera espontánea y para personas sin síntomas.

Cambiaron los criterios epidemiológicos para hisoparse Mauro V. Rizzi

En caso de tener síntomas compatibles con Covid-19 tras tener contacto estrecho, el gobierno nacional informó que no es necesario realizar un test de confirmación, ya que se confirma el diagnóstico por criterio clínico y epidemiológico, y se debe reportar a través de la App Cuidar. Pero si se es contacto estrecho y no se presentan síntomas, recomienda diez días de aislamiento en caso de no vacunados o con esquema incompleto, y se exime de cumplir aislamiento a las personas con el esquema completo o con la tercera dosis de refuerzo.

En la Ciudad descendió gradualmente la demanda de testeos por Covid-19, según informaron fuentes del Ministerio de Salud porteño. Mientras que en enero se realizaban en el ámbito público alrededor de 50.000 testeos diarios, hoy ronda los 24.000. Las personas que completaron el esquema de vacunación quedan eximidas del aislamiento en caso de contacto estrecho, mientras que las no vacunadas deben aislarse entre siete y diez días y realizarse un test cuyo resultado negativo confirmará el levantamiento de la restricción.

Para Geffner, “la Argentina tiene una baja capacidad de testeo y sería mejor si fuera más amplia la capacidad en la llegada del otoño e invierno, donde hay sintomatología similar por otros virus”. Además, señaló: “Los contactos estrechos tendrían que ser testeados, más con ómicron, ya que hay mucho asintomático, para asegurar el aislamiento de los positivos”.

Vigilancia epidemiológica

López insistió en la importancia de continuar la vigilancia epidemiológica: “Debemos continuar con los hisopados para ver si está apareciendo o no alguna variante, aunque la Argentina tiene disminuído a la más mínima expresión los períodos de aislamiento”.

Por su parte, Greco señaló la dificultad de “mantener el hisopado universal a todo paciente asintomático”. Y coincidió con la estrategia del Gobierno en cuanto a los períodos de aislamiento: “Está bien diferenciar entre la población vacunada y la no vacunada, que tienen un grado distinto de inmunidad”.

En cuanto al autotest, Geffner destacó la importancia de respetar el resultado positivo: “Su ventaja es que es de uso libre, pero también es menos sensible que la PCR del hisopado. Tiene entre un 60 y un 70% de fiabilidad en las personas sintomáticas, pero un 30% se pierde. Además, en los asintomáticos es menor, hasta un 50 o 60% de las personas infectadas pueden dar un falso negativo”.

“El sistema del autotest hay que tomarlo con mucho cuidado. La realización de un test por uno mismo requiere de cierta expertiz en la toma de la muestra, porque una muestra mal tomada puede dar un falso negativo. Además, requiere de un sistema donde la persona que da positivo sepa dónde recurrir y qué hacer”, agregó Greco.

Los centros de testeo de la Ciudad se ubican en La Rural, con ingresos peatonal y vehicular, Carlos Gardel, Parque Los Andes, Parque Roca y Villa Devoto.

Medidas preventivas

Los expertos coincidieron en el mantenimiento del uso del barbijo en espacios cerrados para evitar los contagios. “Si bien, con el descenso de los infectados, las actividades van a ir normalizándose de alguna manera, hay algunas medidas que debemos adquirir como buenos hábitos y llegaron para quedarse. Por ejemplo, la desinfección constante de manos para prevenir no solo el coronavirus, sino otro tipo de infecciones; el distanciamiento social, hasta que veamos cómo se suceden los casos, y el barbijo en lugares cerrados. A medida que vayan descendiendo los casos, podremos de a poco ir rescindiendo de estas medidas, siempre que no aparezcan nuevas variantes”, detalló Greco.

La ventilación cruzada en espacios cerrados, como las aulas, es clave para evitar contagios

Geffner destacó estas prácticas ante la vuelta a las clases presenciales en el nuevo ciclo lectivo 2022: “Ante el retorno a la escolaridad, hay que insistir en dos aspectos principales: la ventilación de los ambientes y el uso del barbijo. Por lo menos, durante las primeras dos o tres semanas, mientras vemos cómo evoluciona el virus”.

¿Una enfermedad más?

“Es muy probable que la pandemia por Covid-19 se transforme en endémica a mediano plazo, pero siempre está el riesgo de que aparezcan nuevas variantes si muchos países no cuentan con la vacunación adecuada” señaló López. Y advirtió: “La curva de contagios se viene amesetando, pero no está bajando tan rápido como se esperaba. No es del todo certero que se termine la tercera ola dentro de dos o tres semanas”.

Greco añadió: “Probablemente se convierta en una enfermedad endémica estacional, que requiera vacunación anual o, al menos, periódica. Otro escenario puede ser que se requieran cambios en la conformación de la vacuna, como sucede con la gripe. Realizar un pronóstico con este virus es difícil”.

Geffner destacó el descenso de la ola de ómicron en la Argentina: “A nivel global, se podría intuir que ómicron podría estar domada en un par de meses. El punto crítico que va a marcar la evolución de la pandemia es si surge o no una sexta variante de preocupación. Este virus tiene propiedades que no terminamos de comprender y que hace que estemos a la defensiva. Tenemos que prepararnos para el mejor escenario, pero también para uno un poco más complicado”.