El conflicto entre la Municipalidad de San Isidro y el Boulogne Golf Club sumó un nuevo capítulo. Después de que el intendente Ramón Lanús dispusiera la revocación del permiso de uso y ocupación del predio de 16 hectáreas, la comisión directiva de la institución presentó el pasado 12 de noviembre un pedido legal para suspender los efectos del decreto 1188/2026 hasta que se resuelva la impugnación de fondo en sede administrativa y/o judicial.

El escrito legal cuestiona tanto el procedimiento administrativo como el monto de la deuda que se reclama. La municipalidad firmó ayer la recepción del documento; respondió a los planteos y ratificó la decisión de recuperar el predio como consecuencia de la falta de pago del canon y otras irregularidades, entre ellas la explotación de espacios publicitarios sin informar los contratos correspondientes y la realización de obras sin autorización.

El documento, dirigido al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, en nombre del presidente y representante legal del Boulogne Golf Club, Alfredo Corral, sostiene que la notificación de la medida, sobre la revocación y caducidad de la concesión, fue incompleta porque no se adjuntaron los informes técnicos y dictámenes jurídicos que fundamentaron la decisión. También cuestiona la falta de precisión en la información sobre cómo se calculó la deuda del canon, los intereses aplicados y los períodos impagos.

Por medio de una carta abierta para socios y vecinos del partido, el club argumentó: “Donde había un basural, hoy hay un campo verde que es orgullo de Boulogne. Nada de eso se hizo de espaldas a San Isidro. Se hizo con San Isidro. El municipio acompañó la idea desde el primer día, la Provincia la formalizó en 1963, y el 11 de diciembre de 1965 el intendente Juan Miguel Basso, junto a concejales, funcionarios y vecinos, colocó la piedra fundamental”.

El Boulogne Gol Club está ubicado sobre la colectora este de panamericana Nicolas Suarez

Puntos clave

Uno de los principales puntos de controversia es la evolución de los importes reclamados. El documento de solicitud de suspensión señala que la deuda fue estimada en aproximadamente $247.000.000 a fines de 2025 y que, posteriormente, pasó a $388.000.000 y luego a unos $440.000.000 en el decreto de revocación. Según se detalla, no se explicó de manera taxativa cómo se llegó a esa última cifra ni qué períodos e intereses se tomaron en cuenta.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la Municipalidad de San Isidro vinculadas con el conflicto explicaron que las diferencias responden a distintas fechas de corte y a la acumulación de nuevas cuotas impagas. Precisaron que el decreto tomó como referencia la información de la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI): “Al 29 de julio de 2026, la deuda vencida era de $396.600.000, por las cuotas de julio de 2014 a junio de 2026″. Además, aclararon que el importe de $440.000.000 no figura en el decreto.

También rechazaron que el club desconociera el mecanismo de cálculo del canon, ya que el monto y su actualización están establecidos en la Ordenanza N°8712, aprobada por el Concejo Deliberante en 2013: “En el convenio que el Club firmó ese año: equivale al 50% de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) y varía con ella”.

La Municipalidad de San Isidro también le cuestiona al Boulogne Golf Club la explotación de espacios publicitarios sin autorización Nicolas Suarez

Otro de los cuestionamientos planteados en el documento del Boulogne Golf Club está relacionado con un pedido de 120 días hábiles para regularizar la situación. Se objeta que la administración municipal rechazara esa solicitud y avanzara con la revocación del permiso de uso del predio.

Sin embargo, según señalaron desde la intendencia, el plazo solicitado en el descargo presentado en julio pasado no tenía como finalidad cancelar la deuda. “En su descargo de julio pidió [el club] 120 días hábiles para regularizar planos, contratos y habilitaciones, no para pagar”, afirmaron fuentes de la municipalidad. Y reafirmó que el club no abonó ninguna cuota del canon desde julio de 2014.

La presentación también hace referencia a un proceso de cobro de la deuda que, según figura en el papel, la municipalidad habría iniciado a fines de 2025 y luego dejado de lado para avanzar con la revocación del permiso. Ante la consulta, fuentes de la intendencia aclararon que se trata de procedimientos diferentes: “La falta de pago del canon es una de las causales que el propio convenio prevé para la extinción del permiso. El cobro de la deuda sigue a cargo de ARSI”.

El futuro del predio

La Municipalidad de San Isidro señaló que el decreto contempla garantizar la continuidad del uso deportivo del predio y preservar la práctica del golf, con prioridad para los vecinos de San Isidro. La resolución establece un plazo de 30 días hábiles para restituir el inmueble, prorrogable ante un pedido debidamente fundamentado.

Sin embargo, el documento legal advierte sobre las consecuencias que podría tener la restitución del inmueble para quienes trabajan allí. En el documento mencionó a 15 empleados directos, además del personal del bufet y los 400 socios que forman parte de la institución; sostuvo que la medida podría dejarlos sin su fuente de ingresos.

En la carta abierta, la comisión directiva reivindicó los orígenes del club, fundado por vecinos de Boulogne: “Queremos también hablarles con la misma honestidad con la que construimos esta historia, cuando el municipio determine correctamente la pretendida deuda, será inmediatamente pagada. Para que el Boulogne Golf Club siga siendo lo que fue desde aquel primer día: un campo de golf de carácter popular. Un campo abierto a toda su comunidad. Un campo de Boulogne”.