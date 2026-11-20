La tranquilidad habitual de la calle Ambrosetti comenzó a alterarse incluso antes de que entre en vigor el cambio de circulación previsto para fin de mes. Durante los últimos días, la presencia de agentes de tránsito, los nuevos carteles de contramano y prohibido estacionar, y las consultas de automovilistas desorientados anticiparon una transformación que ya genera preocupación entre vecinos y comerciantes de Caballito. Desde el 25 de noviembre, por esta calle circularán también dos líneas de colectivos que actualmente utilizan la avenida Acoyte.

La modificación forma parte del reordenamiento vial previsto por el Gobierno porteño en el marco de la puesta en marcha del TramBus. Ambrosetti pasará a tener sentido hacia la avenida Rivadavia y absorberá los recorridos de las líneas 55 y 145, que dejarán de transitar por Acoyte. La decisión despertó reclamos entre vecinos y comerciantes que cuestionan que una calle residencial, más angosta y con intensa circulación peatonal, se convierta en un corredor de transporte público.

Desde el Gobierno porteño explicaron que el cambio responde principalmente a la reorganización vial necesaria para la implementación del TramBus y a la modificación del sentido de circulación en la avenida Acoyte.

Actualmente, por esa arteria circulan cinco líneas de colectivos. Dos de ellas, la 55 y la 145, serán desviadas por Ambrosetti, mientras que las restantes lo harán por la avenida Honorio Pueyrredón. El esquema contempla la conformación de un par vial para compensar las modificaciones y redistribuir el tránsito en el área.

La medida se enmarca en la puesta en funcionamiento del TramBus en las comunas 5 y 6. El nuevo sistema de transporte público eléctrico es presentado por el Gobierno de la Ciudad como un complemento de la red de subtes. Con unidades sobre neumáticos y sin vías ferroviarias, unirá la estación Sáenz, en Nueva Pompeya, con Aeroparque.

La protesta reunió a vecinos y comerciantes que cuestionan el impacto del nuevo esquema de circulación vinculado al proyecto del TramBus Pilar Camacho

Para ello, el proyecto prevé carriles exclusivos o preferenciales y semáforos inteligentes con el objetivo de reducir tiempos de viaje y emisiones contaminantes.

“Nos enteramos hace pocos días por un papel que dejaron debajo de la puerta”, contó Lilita Baldi, vecina de la zona y artista plástica. Describió a Ambrosetti como una calle tranquila, transitada principalmente por residentes y trabajadores. “Duele que de esta manera afecten a tantos vecinos”, expresó.

El reclamo también alcanza a los comerciantes. El responsable de un local gastronómico de la zona señaló que conoció la medida apenas unos días antes de su implementación y se preguntó por qué los colectivos deben abandonar Acoyte para circular por Ambrosetti. Los frentistas sostienen que no se trata solamente de un cambio de sentido: también implicará sumar una circulación frecuente de colectivos en un entorno que, aseguran, no fue pensado para soportar ese volumen de tránsito.

Gabriela Vidiella, otra vecina de Caballito, advirtió sobre las consecuencias que la medida podría tener en la vida cotidiana del barrio. Mencionó el aumento del ruido, la contaminación, las dificultades para estacionar y el riesgo vial en una calle que cuenta con cruces sin semáforos.

También cuestionó la decisión de retirar líneas de una avenida para trasladarlas a una calle residencial cuando, según considera, podrían continuar circulando por Acoyte. Entre los puntos que señaló figuran el intenso movimiento vehicular durante los horarios de ingreso y salida de las escuelas, así como la circulación constante de peatones que se dirigen a sus hogares, comercios y centros de salud.

El lunes, un grupo de vecinos se concentró en la esquina de Ambrosetti y avenida Avellaneda para visibilizar su rechazo. Durante la protesta dialogaron con otros frentistas y comerciantes sobre los cambios previstos y la información que recibieron. También convocaron a una nueva reunión en Ambrosetti y Rivadavia para reclamar que el Gobierno de la Ciudad revise la decisión.

En una recorrida realizada por LA NACION se observó la presencia de agentes de tránsito en ambos extremos de la calle y carteles que anticipan las nuevas restricciones. La señalización generó desconcierto entre conductores y, por momentos, embudos en las esquinas. Algunos automovilistas se detenían para consultar cómo continuar, mientras que otros debían modificar sus recorridos al encontrarse con nuevas indicaciones de circulación. La situación también obliga a reorganizar desplazamientos cotidianos de familias que llevan a sus hijos a la escuela o concurren a centros de salud.

Una de las mayores preocupaciones se concentra en las inmediaciones del Hospital Durand. En la primera cuadra de Ambrosetti, cerca de Díaz Vélez, funciona una bicisenda y existe un contracarril utilizado por ambulancias que se dirigen hacia la guardia. Los vecinos advirtieron que la circulación de colectivos podría dificultar las maniobras y el acceso de los vehículos de emergencia.

En las cercanías también funcionan un jardín maternal y varios establecimientos educativos. Los frentistas remarcan la presencia constante de chicos y familias durante los horarios escolares y sostienen que los accesos deben mantenerse despejados para quienes concurren al hospital.

La movilización ocupó varias cuadras de Caballito para visibilizar el rechazo al reordenamiento vial previsto por la Ciudad Pilar Camacho

Otro foco de inquietud es el puente de Ambrosetti que cruza las vías del ferrocarril Sarmiento. A diferencia de otros pasos de la zona, su estructura es de hormigón y no de hierro.

La construcción tiene más de cuatro décadas y fue concebida durante un período de fuerte crecimiento urbano de Caballito, cuando aumentaba la congestión en los cruces de Rivadavia y en el eje integrado por José María Moreno y Acoyte. Su función original era aliviar el tránsito en una de las zonas más transitadas del barrio.

Ante las objeciones vecinales, personal técnico y profesional del Ministerio de Movilidad e Infraestructura realizó días atrás pruebas de carga y resistencia mediante camiones volquetes de gran porte totalmente cargados. Los ensayos fueron acompañados por inspecciones y verificaciones estructurales.

En buenas condiciones

Según informó el Gobierno porteño, los resultados preliminares indicaron que el puente de hormigón armado se encuentra en buenas condiciones y resulta apto para el tránsito general y para el transporte público de pasajeros sin restricciones. Los informes definitivos se conocerían en los próximos días.

Entre los reclamos también aparece la preservación del empedrado que todavía se conserva en algunas cuadras de Ambrosetti cercanas a Díaz Vélez. Los vecinos temen que el paso constante de colectivos acelere su deterioro y que los sectores adoquinados terminen cubiertos por nuevas capas de asfalto.

“Este empedrado es de los pocos que quedan. Tiene una disposición en abanico muy particular y una gran capacidad de drenaje”, señaló un vecino.

Los manifestantes sostienen que el cambio aumentará el tránsito, el ruido y la dificultad para estacionar en el barrio Pilar Camacho

Otra de las preocupaciones planteadas por el grupo barrial está vinculada con la infraestructura de servicios. A la altura del 630, afirman, pasa un caño maestro de agua que ya requirió varias reparaciones. También mencionan antecedentes de roturas de cañerías de gas en el sector. Por ese motivo incorporaron a sus planteos la situación de las instalaciones subterráneas y las eventuales consecuencias que podría generar el tránsito de colectivos sobre la calzada.

En ese contexto, el consorcio del edificio de Ambrosetti 60 presentó un amparo judicial y acompañó la presentación con un informe técnico sobre el entorno vial. También llevó sus reclamos a la Defensoría del Pueblo y a la Junta Comunal 6.

Con este panorama, el grupo solicitó a la gestión porteña que suspenda preventivamente la modificación y evalúe recorridos alternativos, entre ellos por Otamendi y por la avenida Honorio Pueyrredón.