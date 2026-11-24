La familia había organizado una ceremonia para despedir al hombre antes de que sus restos fueran cremados en Sierra de los Padres. Sin embargo, un error en las placas de identificación de los féretros alteró por completo lo que tenían previsto: el cuerpo fue cremado un día antes de la fecha acordada y sus allegados se enteraron cuando ya no había posibilidad de realizar el velatorio. Por lo ocurrido, la Justicia ordenó indemnizar a la familia y extendió la responsabilidad a la empresa a cargo del cementerio privado.

El servicio había sido contratado por su pareja para el 14 de junio de 2022. Pero, según publicó el medio local 0223, la cremación se realizó de manera anticipada debido a una confusión administrativa. La noticia llegó pocas horas después de que la mujer firmara el contrato. Así, tanto ella como la hija de crianza del hombre quedaron privadas de la despedida que habían organizado para darle el último adiós.

La cremación se dio apenas unas horas después de la firma del contrato, por lo que los familiares no pudieron despedirse (imagen ilustrativa)

Ante lo sucedido, ambas iniciaron una demanda contra el titular de la funeraria Roldán y la empresa Pradera del Sol SA. En primera instancia, la condena había alcanzado únicamente al responsable de la casa funeraria. Sin embargo, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata revisó el caso y, en una resolución del 13 de agosto de 2026, extendió la responsabilidad al cementerio privado.

Los jueces Rodrigo Cataldo y Alfredo Méndez consideraron que la firma también había incumplido sus obligaciones de control. En particular, señalaron que el crematorio omitió realizar la verificación del cuerpo mediante testigos, un procedimiento previsto en una ordenanza municipal. De esta manera, ambas empresas quedaron alcanzadas por la obligación de reparar el daño ocasionado.

La indemnización para la hija de crianza

Uno de los aspectos centrales del fallo fue el reconocimiento del vínculo entre el muerto y su hija de crianza. La Cámara fijó una reparación de $3 millones por daño moral a su favor, más los intereses correspondientes. Para los magistrados, la falta de filiación biológica y el hecho de que no existiera una convivencia reciente no impedían reconocer el lazo afectivo que los unía.

Pradera del Sol es la titular del cementerio privado en el que ocurrió el hecho

Además, el tribunal impuso a Pradera del Sol una sanción por daño punitivo equivalente al valor de dos canastas básicas totales del INDEC. También dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo de las empresas demandadas.

La resolución puso el foco no solo en el error que derivó en la cremación anticipada, sino también en las consecuencias que tuvo para quienes esperaban despedir a su ser querido. La familia había perdido la posibilidad de realizar la ceremonia prevista y debió recurrir a la Justicia para obtener un reconocimiento por lo ocurrido.

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