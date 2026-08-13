Se viene un eclipse lunar que podrá verse desde la Argentina: cuándo es y qué se sabe del evento astronómico

Durante las últimas horas de la jornada del jueves 27 y los primeros momentos del viernes 28 de agosto, se podrá observar un eclipse parcial de Luna desde toda la Argentina. Este evento astronómico se da cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna.

Qué se sabe del eclipse parcial de Luna

LA NACION se comunicó con Adrián González, profesor de Física y Astronomía y divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, quien brindó detalles precisos de cómo se producirá este fenómeno que podrá verse en todo el país -siempre y cuando no haya nubes en el cielo- sin la necesidad de utilizar anteojos ni otros instrumentos para proteger la visión.

“En todo eclipse, en particular de Luna, lo que tenemos es una progresión y un avance de la sombra de la Tierra sobre la Luna”, identificó, en primer lugar. Luego, profundizó: “Para que se de un eclipse de Luna se forman en línea el Sol, la Tierra y la Luna y es la sombra de la Tierra la que se proyecta sobre la Luna. Esa sombra va avanzando hasta que llega al máximo a la 1.18h del viernes 28 de agosto”.

Cuándo es el eclipse parcial de Luna en la Argentina

Al poder observarse en el territorio argentino, el eclipse parcial de Luna arrojará una curiosidad: se podrá apreciar una leve tonalidad rojiza sobre la superficie lunar.

“Esto se da por un fenómeno de dispersión atmosférica. Así como se forma el arcoíris cuando la luz del sol se descompone al ingresarle pequeñas gotitas de agua, hay otro fenómeno llamado dispersión donde a la luz, en vez de ingresarle pequeñas gotas de agua, choca contra pequeñas partículas de la atmósfera y se desarma la luz. Según el tamaño y la cantidad de atmosfera que tiene que atravesar la luz, esta se desarma y se dispersa en pequeños rayos de luz que llegan a la Luna al atravesar la atmósfera de la Tierra y por eso iluminan a la Luna con ese tono rojizo”, aclaró González.

Entre el jueves 27 y viernes de 28 de agosto se observará el eclipse parcial de Luna NASA

Un dato a tener en cuenta es que este eclipse de Luna será el último del año en la Argentina. El próximo fenómeno de este tipo -que podrá observarse en el país- está pronosticado para junio de 2029.

Recomendaciones para ver el eclipse parcial de Luna desde la Argentina

Siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen, el eclipse podrá observarse en cualquier parte del país. “Mientras uno esté más alejado de la ciudad y de la contaminación lumínica, es mejor”, expresó el divulgador científico.

Sobre cómo será este evento astronómico y su duración, González añadió: “La parte del eclipse que el ojo humano va a poder apreciar dura aproximadamente tres horas, entre las 23.30 del jueves 27 y las 2.50 del viernes 28. En esa franja se va a ver lo que se denomina la umbra que es cuando la Luna adquiere tonos rojizos”.

El eclipse lunar se podrá observar sin la necesidad de utilizar anteojos especiales CESAR MANSO - AFP

A diferencia del eclipse solar total que se produjo el miércoles pasado, las personas podrán observarlo sin la necesidad de comprarse anteojos o instrumentos especiales. “Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano. Si el cielo no está nublado cualquiera puede observarlo desde el patio de su casa o en la vereda de la calle”, aseguró.

Actividades en el Planetario Galileo Galilei

El jueves 27 de agosto a las 23, el Planetario abrirá sus puertas con una actividad gratuita para contemplar la inmensidad del eclipse. El itinerario incluye 10 telescopios -supervisados por divulgadores-, una “estación accesible” compuesta por telescopios especiales para personas con discapacidad y música en vivo para acompañar la jornada.

La actividad es gratuita y por orden de llegada. En caso de que esté nublado o llueva, se suspende. Si hay poca nubosidad, el evento se realiza con normalidad al poder contemplar la Luna rojiza.