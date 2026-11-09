Cuáles son los simbolismos del escudo del papa León XIV

El papa León XIV, que llegó a la Argentina este domingo en el marco de una visita que se extenderá hasta el próximo miércoles 11 de noviembre, utiliza un escudo pontificio desde que fue elegido al frente de la Iglesia Católica. Al igual que los de sus antecesores, la insignia representa su historia personal, su lema y su identidad espiritual. En el caso del actual Pontífice, sus símbolos principales son una flor de lis y un corazón atravesado por una flecha.

En mayo de 2025, cuando fue elegido sucesor de Francisco, el Vaticano informó que León XIV conservaría el lema y el escudo de armas que había utilizado como obispo de Chiclayo, en Perú, donde también fue miembro de la Orden de San Agustín.

El escudo lleva el lema en latín In Illo uno unum, que puede traducirse como “En Aquel que es Uno, somos uno”. La frase fue pronunciada por San Agustín en un sermón para explicar que “aunque los cristianos seamos muchos, en el único Cristo somos uno”. Así, expresa el llamado a la unidad de la Iglesia a través del amor de Cristo.

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina Presidencia

A su vez, el escudo está dividido diagonalmente en dos. Por un lado, la parte superior tiene un fondo azul y lleva una flor de lis (que simboliza a la Virgen María); mientras que la inferior tiene una base de color claro junto a una imagen que hace alusión a la Orden de San Agustín: un libro cerrado en el que hay un corazón atravesado por una flecha. El corazón alude a la frase del santo “Has traspasado mi corazón con tu palabra / tu amor” y el libro abierto representa las Sagradas Escrituras.

Al igual que sus antecesores, el Papa eligió que, en lugar de la tradicional tiara papal, el escudo esté coronado con una mitra (el tocado alto con dos picos que usan los obispos, arzobispos, el Papa y otros prelados) plateada con tres bandas doradas que simbolizan los poderes de enseñar, santificar y gobernar.

Detrás del escudo se cruzan la llave de oro (que evoca al poder espiritual en el cielo) y la llave de plata (el poder terrenal), unidas por un cordón rojo, que representa la autoridad eclesiástica.

La llegada a la Argentina

El Sumo Pontífice llegó este domingo por la tarde a la ciudad de Buenos Aires y fue recibido por una multitud que se acercó al Aeroparque Jorge Newbery y a distintos puntos del recorrido para saludarlo. Permanecerá en el país hasta el próximo miércoles y participará de actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Luego partirá rumbo a Perú.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina Aníbal Greco

Apenas bajó del avión, León XIV se encontró con el presidente Javier Milei, quien le estrechó la mano y conversó brevemente con él antes de que continuara el protocolo de bienvenida. También estuvo presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras salir del aeropuerto, León XIV asistió a un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre en el barrio porteño de Retiro, donde estuvo acompañado por el canciller, Pablo Quirno. Más tarde visitó la Casa Rosada, donde se encontró con funcionarios del gobierno nacional.

Tras ello, el Papa tuvo una reunión privada con Milei y, después de eso, recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y, alrededor de las 18.30, partió hacia el Palacio Libertad. Allí, dio un discurso, al igual que Milei.

Para este lunes están previstos dos de los eventos principales. En primer lugar, León visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y de ahí irá directamente a la multitudinaria misa que realizará en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.