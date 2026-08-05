Cuando apareció la nieve, llegaron las reservas: el impulso de la temporada en una provincia tras los temporales extremos

MENDOZA.- Los centros de esquí y parques de nieve de esta provincia no salen del asombro. La denominada “nevada de la década” entusiasma a operadores turísticos y, sin dudas, a los visitantes. Por eso, con una montaña que se muestra en plenitud, desde que comenzó el temporal extremo de nevadas y viento blanco, hace tres semanas, los complejos invernales se frotan las manos porque ven cada vez más probable una extensión de la temporada.

De acuerdo con consultas realizadas por LA NACION, los principales centros para la práctica de deportes de invierno y actividades recreativas en la montaña no dejan de recibir llamados y confirmaciones de reservas. Por caso, en el sur provincial, en el reconocido paraje de Las Leñas, uno de los complejos más importantes de América Latina, la demanda crece de manera sostenida.

“Estamos muy bien, con las reservas a pleno. Aparece la nieve y, detrás, las reservas. Tenemos una muy buena cantidad de gente que está confirmando para las próximas semanas, incluso sabiendo que esto se va a prolongar”, expresó a LA NACION Fernando Passano, gerente de Actividades de Montaña de Las Leñas, donde el temporal no da tregua y sigue sorprendiendo tanto a quienes trabajan como a quienes visitan el lugar.

Penitentes Park apuesta a extender la temporada tras las intensas nevadas registradas en la cordillera Gentileza

Ya se acumulan más de dos semanas ininterrumpidas de lluvia y nieve. Hoy hay 80 centímetros acumulados en la base, 1,4 metros en media montaña y 2,20 metros en la cumbre. Claro está que las tormentas constantes demoran los trabajos en la montaña, pero los tres grandes sectores del complejo están habilitados y solo resta la puesta en marcha del área de Marte, con la mítica telesilla que constituye la puerta de acceso al terreno extremo y fuera de pista más famoso de la región.

“Ya tenemos agosto asegurado con esta cantidad de nieve. Siendo optimistas, y sin ningún contratiempo meteorológico, tenemos para tirar un muy buen rato, hasta septiembre también. Estamos muy contentos”, señalaron desde el centro invernal, que mantiene promociones para los turistas que deseen pasar unos días en el lugar, al que se llega por la ruta provincial 222, actualmente transitable con precaución y uso obligatorio de cadenas.

La nieve acumulada transformó las laderas mendocinas en un imán para turistas y visitantes Gentileza

En Las Leñas, por ejemplo, se puede reservar una “miniweek” para fines de agosto en un hotel tres estrellas, que incluye dos noches de alojamiento, tres días de pases y desayuno por unos $660.000 por persona en base doble. En tanto, alquilar un departamento en el valle oscila entre US$180 y US$300 por noche para cuatro personas, según los servicios, las comodidades y la cercanía con las pistas.

El otro sitio emblemático de nieve en Mendoza es Penitentes Park, sobre la ruta nacional 7, camino a Chile, a unos 20 kilómetros de la frontera.

“Con el fuerte temporal de nieve, estamos recién empezando la temporada, podría decirse, porque hasta ahora hemos tenido pocos días con los medios de elevación habilitados”, contó a LA NACION Gustavo Campini, gerente de Mapsa Group, empresa a cargo de la concesión de Penitentes Park por 30 años, luego de más de siete años sin operaciones.

La acumulación de nieve transformó por completo el paisaje de Las Cuevas, camino a Chile Gentileza

Desde el parque de nieve también se entusiasman con lo que viene, una vez que el fenómeno meteorológico dé una tregua. Se espera que para el fin de semana mejoren las condiciones y comiencen a abrirse más “ventanas climáticas”, lo que permitirá contar con la ruta y las pistas en óptimas condiciones de seguridad.

En ese marco, el histórico complejo invernal se prepara para un fin de semana especial. Este sábado 8 de agosto estará liberado el ingreso para todos los ciudadanos de la provincia.

“Nos preparamos para la celebración del Día del Mendocino. Vamos a tener los medios de elevación libres y sin costo para residentes locales”, destacó Campini.

La propuesta incluye el acceso gratuito a los medios de elevación habilitados para la jornada: la telesilla Pircas, el Baby Lift y los Borers. Además, se podrá disfrutar de un afterski con DJ Set en vivo y la tradicional bajada de antorchas. El complejo también mantendrá operativos su paseo panorámico y la pista de trineos, dos alternativas ideales para toda la familia, además de la oferta gastronómica, de cafetería y de vinos.

Las Leñas registra una de las mejores acumulaciones de nieve de los últimos años y proyecta extender la temporada Gentileza

En Penitentes Park, pese a las limitaciones y restricciones en materia de hospedaje, hay varios departamentos privados en alquiler que también registran una alta demanda, en línea con el temporal de nieve que continúa sorprendiendo a los operadores turísticos.

Se pueden alquilar departamentos con capacidad para entre dos y 10 personas, con valores que oscilan entre $80.000 y $180.000 por noche en temporada baja y desde $150.000 en adelante en temporada alta. También existe la posibilidad de alquilar una cama o una habitación dentro de departamentos compartidos.

“En relación con el alojamiento, nosotros no ofrecemos plazas porque no contamos con esa infraestructura. Hay muchos particulares con departamentos en condiciones y la oferta disponible depende exclusivamente de ellos”, explicaron a LA NACION desde Penitentes Park, donde también observan con expectativa el movimiento que generarán esas estadías en las próximas semanas.