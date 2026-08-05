Confirmado: cuándo viene el Papa a la Argentina

Este miércoles 5 de agosto se confirmó que el papa León XIV vendrá a la Argentina del 8 al 11 de noviembre: visitará Buenos Aires y Córdoba. El Vaticano confirmó que también viajará a Uruguay y Perú.

El viaje del papa León XIV por América Latina se consolida como el eje central de la agenda diplomática y religiosa para noviembre. Aunque el Vaticano suele mantener un hermetismo estricto sobre los cronogramas definitivos hasta pocas semanas antes de las giras, diversos indicios y fuentes eclesiásticas apuntaban a una estadía de tres días en la Argentina, en el marco de un trayecto regional de gran envergadura que también incluye un recorrido prolongado por Perú y una breve escala en Uruguay.

El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre (AP Foto/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

La expectativa dentro de la Iglesia local había cobrado fuerza tras las recientes declaraciones de Santiago Olivera, obispo castrense, quien mantuvo un encuentro directo con el Santo Padre durante una audiencia general en Roma. Las conversaciones informales en los pasillos de la Santa Sede coincidieron en que las negociaciones y los preparativos logísticos estaban en una etapa sumamente avanzada.

Las señales desde el Vaticano y los detalles del itinerario

“Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, había manifestado Olivera en diálogo con LA NACION. El prelado, quien estuvo acompañado en Roma por militares argentinos que integran las fuerzas de paz en Chipre, describió la actitud del pontífice como sumamente cálida y receptiva ante la invitación formal para visitar el país. “Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz; le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, relató el obispo sobre el momento compartido en la Santa Sede con el papa León XIV.

A pesar de la prudencia necesaria que exige el protocolo vaticano hasta el anuncio oficial, Olivera consideró que la llegada del líder de la Iglesia Católica a la Argentina era un hecho probable para la primera quincena de noviembre, algo que ahora se confirmó.

Las señales operativas en la región aportaron mayor certidumbre. El presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmó públicamente que el Papa estará en territorio peruano durante la primera mitad de noviembre.

El Papa también incluirá a Perú y Uruguay en su gira (AP/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

Los destinos locales y los eventos clave de la visita

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, manifestó este miércoles 5 de agosto el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Con esta visita, León XIV cumplirá un anhelo de su predecesor, Francisco, que nunca llegó a hacer el tan esperado viaje a su país desde que asumió como Sumo Pontífice.