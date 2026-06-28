Cuándo cae el Día del Amigo en julio 2026 en la Argentina

Cada vez más personas se preguntan cuándo cae el Día del Amigo este 2026. Esto se debe a raíz de que cada vez falta menos y las celebraciones pueden incluir planes que requieran una reserva previa. Aunque algunos optan por una juntada casera, otros prefieren un itinerario más organizado, por ende, precisan saber con exactitud qué día cae.

Cuándo cae el Día del Amigo en 2026

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En la Argentina, el Día del Amigo se celebra cada 20 de julio. Esta celebración no figura en el calendario oficial de feriados, aunque está muy arraigada a la cultura argentina. En 2026, esta fecha tan especial caerá un lunes, luego del fin de semana, por lo que los planes deberán coordinarse con tiempo por las obligaciones de cada individuo.

¿Por qué se celebra el Día del Amigo el 20 de julio?

La historia de este día comienza con Enrique Ernesto Febbraro, un odontólogo oriundo de Lomas de Zamora que tuvo la idea de crear una jornada para conmemorar la amistad. Había estudiado filosofía e historia, por lo que se encontraba interesado en temáticas relacionadas con la humanidad.

Fue la llegada del hombre a la Luna, el 20 de julio de 1969, el acontecimiento que impulsó este deseo. Febbraro se sintió inspirado por la noticia, que fue considerada como una de las hazañas más importantes del siglo, la cual mostraba la cooperación y compañerismo de las personas. El Apollo 11 fue una expedición comandada por la NASA que contó con la participación a bordo de Neil Armstrong, quien fue la primera persona en pisar la superficie de este satélite, en conjunto con Michael Collins y Buzz Aldrin.

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De esta manera, Febbraro envió decenas de cartas para declarar el 20 de julio como el Día del Amigo y citó que esta travesía lunar era “un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo” y que “un pueblo de amigos es una nación imbatible”. Utilizó sus contactos del Rotary Club, establecimiento del que era miembro, para emitir más de 1000 misivas. La propuesta fue aprobada diez años más tarde por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y en 1983 se nombró al partido de Lomas de Zamora como la “capital provincial de la amistad”. A su vez, otros países que se unieron a la celebración del 20 de julio, como es el caso de Brasil, Chile, España y Uruguay.

Gracias a esta iniciativa, Febbraro recibió decenas de reconocimientos en todo el mundo, siendo sus nominaciones al Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones, unas de las más destacadas. La Ciudad de Buenos Aires lo nombró como Ciudadano Ilustre en 1989 y en 1993, en Miami, Estados Unidos. El Rotary Club le otorgó la distinción Paul Harris del Rotary International, mientras que la Cámara de Diputados de la Nación lo declaró “Mayor Notable Argentino” en 2003.

En 2008, dio su última entrevista en la que declaró que “un amigo es una persona real, que ronca, que tiene mal carácter y que uno lo aguanta porque lo conoce. El amigo es otro cuero”.

El Día de Amigo en el mundo

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Aunque el 20 de julio fue adoptado en distintas partes del mundo, otros países tienen su propia fecha para celebrar la amistad. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, India, Malasia, Indonesia y Asia llevan a cabo esta efeméride el primer domingo de agosto.

En tanto, Perú festeja el Día del Amigo el primer sábado de julio, mientras que México, Venezuela y Ecuador, el 14 de febrero, junto al Día de los Enamorados. En Paraguay se conmemora esta fecha cada 30 de julio en recuerdo a la Cruzada Mundial de la Amistad, llevada a cabo en 1958. Bolivia celebra esta fecha el 23 de julio y Colombia el segundo sábado de marzo.