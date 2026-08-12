Trastornos y demoras: el cierre del principal cruce a Chile cumple un mes y recién la semana que viene podrían abrirlo

MENDOZA.- El cierre del paso a Chile cumple un mes y recién podrían habilitarlo la semana próxima. Así lo indicaron a LA NACION desde la Coordinación Operativa de Fronteras, Vialidad Nacional de la Argentina y el Ministerio del Interior del vecino país. Adujeron razones de “transitabilidad segura”, a raíz del temporal de nieve y viento blanco que persiste en la Cordillera de los Andes.

Mientras crecen las críticas de los empresarios del transporte y especialistas del sector por las demoras en abrir el principal corredor internacional de la región, los gobiernos de ambas naciones sostienen que las complicaciones para permitir el flujo vehicular tienen que ver con el temporal extremo –que dificultó las tareas de limpieza– y que no hubo “ventanas climáticas” importantes que permitieran liberar el tránsito de carga pesada.

Desde el organismo argentino explicaron a este diario que continúan con las tareas del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) sobre la ruta 7, en medio del temporal histórico en la alta montaña mendocina desde el 14 de julio. “Con equipos trabajando las 24 horas y campamentos instalados en la zona, desde el organismo vial se sostiene un operativo permanente de despeje”, señalaron desde Vialidad Nacional.

GIF nieve

Pero los cuestionamientos no se han hecho esperar, por las “millonarias pérdidas” que supone la interrupción comercial terrestre entre ambos países. Con el correr de los días, los empresarios del transporte criticaron las dilaciones en los trabajos y advirtieron que hay falta de recursos para operar en la zona, al tiempo que objetaron no haber sacado vehículos cuando se registraron días sin precipitaciones, incluso soleados.

“Los transportistas, el fin de semana, estuvieron con el mismo argumento. El camino está cerrado por mal clima, no por nieve sobre la traza. Está despejado el camino. En cuanto a las ventanas, la decisión de abrir la toma Coordinación de Fronteras”, señaló a LA NACION una importante fuente de Vialidad Nacional, que recordó que los trabajos de limpieza de la ruta se han completado hasta la boca del túnel. Asimismo, en las últimas horas, en un comunicado oficial, el organismo aclaró: “Si bien el pasado domingo 9 de agosto se logró la apertura de la ruta hasta la boca del túnel internacional, los fuertes vientos aún no permiten habilitar el tránsito hasta Las Cuevas. El organismo continúa con los trabajos en la zona, extremando los recaudos ante el riesgo de avalanchas por la magnitud de la nieve acumulada y con el operativo en marcha”.

Por eso, tienen la expectativa de reabrir recién la próxima semana, cuando se espera que el tiempo mejore. “En estos días tenemos previsión de mal clima, así que seguimos atentos para ver cuándo se podría abrir”, señaló la fuente de Vialidad Nacional. En tanto, desde la Coordinación Operativa de Fronteras indicaron que recién se retomaría la actividad en los complejos aduaneros entre el lunes 17 y el miércoles 19 de agosto. “Hay que esperar a que deje de nevar, que será después del 17, hasta que Vialidad de ambos países autoricen la transitabilidad segura”.

El camino al cruce al Chile

Lo mismo explican del lado chileno, aunque aclaran que terminaron las tareas antes que la Argentina. “Los trabajos de despeje están prácticamente terminados. El problema ahora es un frente climático por el lado argentino que impide circulación de vehículos en forma segura, al menos por los próximos tres días, según el pronóstico”, indicó a LA NACION, Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, dependiente del Ministerio del Interior del vecino país, quien confió que el fenómeno climático debiera concluir el domingo en la madrugada. “Dependiendo de la rapidez del despeje de nieve, se estiman 60 centímetros, podría abrirse el lunes. Se vienen muy buenos pronósticos”, agregó.

En cuanto a las ventanas climáticas que reclaman los empresarios del sector, Salazar respondió: “Realmente no hubo tales ventanas. Recién el viernes pasado se terminó el trabajo en el lado chileno y esta semana en el lado argentino. La única ventana era mañana, pero era muy breve y muy riesgosa. Así que se optó por no correr riesgos para que pasasen tan pocos camiones cuando el fenómeno es mucho más grande”.

El paso internacional fue cerrado de manera preventiva el 14 de julio, ante la inminencia del temporal que anunciaban los pronósticos. Las nevadas, que se extendieron entre las localidades montañosas de Punta de Vacas y Las Cuevas y llegaron a cubrir de nieve Uspallata, generaron acumulaciones de hasta 4 metros en algunos sectores y afectaron un total de 80 kilómetros de la ruta, el mayor registro para la zona desde 2008, indicaron desde Vialidad Nacional. Se estima que unos 3000 camiones, de los cuales 1500 son foráneos, esperan en distintos puntos de Mendoza la reapertura del principal paso terrestre del país.