Cuándo empieza el verano 2026 en la Argentina

En medio de un cambio climático profundo, con la aparición en escena del fenómeno de El Niño, muchas personas se preguntan cuándo es el comienzo del verano por estas latitudes.

El verano es la estación del año en que los días son más largos que las noches y, por lo general, hace mucho calor. Además está asociado a las Fiestas y al periodo de vacaciones.

La playa y el mar son sinónimo de verano Mauro V. Rizzi

Según datos del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), el inicio del verano en 2026 se producirá el lunes 21 de diciembre a las 17.50 horas.

Aunque se suele decir que el verano arranca el 21 de diciembre, se trata de una aproximación. Como explican desde este organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las fechas de los solsticios y los equinoccios (que inauguran primaveras y otoños) no coinciden año tras año. Esto se debe a que “el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio invernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios”. Por eso, “solo después de un ciclo de 400 años, las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”.

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio de verano ocurre cuando el hemisferio sur alcanza su punto más cercano del Sol, y tiene una incidencia en las temperaturas. En paralelo, el hemisferio norte está más lejos que nunca de la estrella, por lo que allí empieza el invierno.

Cuándo empieza el verano 2026 Mauro V. Rizzi

Este fenómeno se da dos veces al año, que es cuando se alcanza el punto mínimo o máximo de proximidad entre un hemisferio de la Tierra y el Sol. De esta manera, en los solsticios, el Sol alcanza su máxima declinación norte y su máxima declinación sur, siempre tomando como referencia a la línea del Ecuador. En el caso puntual del solsticio de verano en el hemisferio sur, se trata del momento en que el Polo Sur de la Tierra, más cercano a la Argentina, se encuentra más próxima al Sol.

En consecuencia, por este fenómeno se da el día más largo del año en el hemisferio sur. Esto quiere decir que será la jornada con la mayor cantidad de horas de luz solar debido a la inclinación del eje terrestre hacia el Sol. A partir de esa fecha, los días comenzarán a acortarse hasta llegar al equinoccio de otoño en marzo de 2026.

Hay que recordar que tanto el verano como el invierno comienzan con solsticios, mientras que el otoño y la primavera son inaugurados por equinoccios, los dos momentos anuales en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra. Como es lógico, los mismos eventos tienen connotaciones distintas según la ubicación del punto geográfico desde el cual se miren: mientras que el solsticio de diciembre inaugura el verano por debajo del Ecuador, en el hemisferio norte abre el invierno.