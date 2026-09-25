Cuándo es feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina
El Gobierno confirmó un feriado nacional para noviembre por la llegada del sumo pontífice; además, Córdoba y Buenos Aires tendrán jornadas especiales durante los días en los que León XIV esté en esas jurisdicciones
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La llegada del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de noviembre. El Pontífice permanecerá en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11, con actividades en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Córdoba.
Ante el despliegue previsto, el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que alcanzará a todo el país. Ese día, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.
Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante esa jornada estarán alcanzados por el régimen correspondiente a este tipo de fechas.
¿El 10 y 11 de noviembre también son feriados?
La situación cambia para el resto de la visita. El martes 10 y el miércoles 11 de noviembre no serán feriados nacionales, sino que se prevén medidas limitadas a las jurisdicciones donde estará el Papa.
En Córdoba, las autoridades confirmaron un feriado para el martes 10 de noviembre, jornada en la que León XIV celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. Aún resta precisar mediante la normativa correspondiente todos sus alcances.
Para el miércoles 11, en tanto, se trabaja en la posibilidad de establecer una medida especial en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ese día el Papa llegará a Luján y celebrará una misa frente a la Basílica. Por el momento, todavía debe confirmarse oficialmente cuál será el alcance de ese asueto.
El cronograma detallado de la visita del Papa
Domingo 8 de noviembre
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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