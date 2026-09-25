Cuándo es feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de noviembre. El Pontífice permanecerá en el país desde el domingo 8 hasta el miércoles 11, con actividades en la Ciudad y provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Ante el despliegue previsto, el Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, por lo que alcanzará a todo el país. Ese día, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

Al tratarse de un feriado nacional, quienes deban trabajar durante esa jornada estarán alcanzados por el régimen correspondiente a este tipo de fechas.

El papa León XIV realizará una visita histórica a nuestro país Andrew Medichini - AP

¿El 10 y 11 de noviembre también son feriados?

La situación cambia para el resto de la visita. El martes 10 y el miércoles 11 de noviembre no serán feriados nacionales, sino que se prevén medidas limitadas a las jurisdicciones donde estará el Papa.

En Córdoba, las autoridades confirmaron un feriado para el martes 10 de noviembre, jornada en la que León XIV celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros con representantes de la Iglesia. Aún resta precisar mediante la normativa correspondiente todos sus alcances.

En cada jurisdicción se darán asuetos acordados Andrew Medichini - AP

Para el miércoles 11, en tanto, se trabaja en la posibilidad de establecer una medida especial en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ese día el Papa llegará a Luján y celebrará una misa frente a la Basílica. Por el momento, todavía debe confirmarse oficialmente cuál será el alcance de ese asueto.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre

Horario Actividad 08.00 Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10.00 Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13.30 Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini 14.00 Vuelo hacia Lima, Perú

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA