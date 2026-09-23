Feriados del 9, 10 y 11 de noviembre por la visita de papa León XIV a la Argentina: a quién le corresponde cada uno de los asuetos

Es un hecho: el papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y su estadía se extenderá hasta el miércoles 11 cuando de la Santa Misa en la Basílica de Luján. Una vez confirmado el cronograma por el Vaticano, las autoridades nacionales, en conjunto con el ministerio de Seguridad y otros organismos comenzaron a organizar un operativo que incluirá feriados nacionales y provinciales.

El papa León XIV Andrew Medichini - AP

Luego de una reunión entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y los distintos representantes de la Conferencia Episcopal Argentina se determinó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional.

“El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones, en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, aclaró Monteoliva, en diálogo con los medios de comunicación.

¿Cómo serán los feriados por la llegada del Papa a la Argentina?

Feriado nacional del 9 de noviembre por la visita de papa León XIV a la Argentina: a quién le corresponde

Al tratarse de un feriado nacional decretado por el Gobierno nacional, el asueto corresponde a todos los habitantes de la argentina.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Por lo tanto, en caso de que el empleado preste sus servicios durante un feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Vale recordar que aún resta que el Gobierno oficialice el nuevo asueto por la visita del papa León XIV a la Argentina a través de una publicación en el Boletín Oficial.

Córdoba: ¿el martes 10 de noviembre es feriado?

El martes 10 de noviembre, a las 9.00, el papa León XIV arribará a la provincia de Córdoba para dar la Santa Misa en la Escuela Militar de Aviación y mantendrá, posteriormente, un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

¿Cuándo será feriado en Córdoba?

A raíz de este despliegue, el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, confirmó el feriado para el martes 10. Aún resta conocer los alcances del asueto administrativo y si será para toda la provincia o en algunas departamentos. Para eso será necesario esperar a la publicación del decreto en el boletín provincial.

Buenos Aires: ¿el miércoles 11 de noviembre es feriado?

Para completar su itinerario, León XIV visitará la ciudad de Luján. A raíz de ello, el intendente Leonardo Boto, en su cuenta de Instagram, expresó que se encuentra en negociaciones con autoridades de la Provincia y Nación para confirmar si habrá asueto administrativo o feriado en toda la jurisdicción.

El comunicado de Leonardo Boto, intendente de Luján

“Se confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, y el miércoles 11 de noviembre se está trabajando junto a Provincia y Nación para que sea feriado en ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Estamos concretando todos los aspectos vinculados a la logística y organización, para recibir a miles de peregrinos y garantizar las condiciones necesarias para que todos puedan vivir este encuentro con la Virgen de Luján”, expresó Boto, quien, aseguró, que en los próximos días dará más detalles sobre este operativo que agrupará a millones de fieles.

De esta forma, aún queda confirmar el alcance del asueto tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires ,si será administrativo y las jurisdicciones específicas que alcanzará.

El cronograma detallado de la visita del Papa

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre