Cuándo es la luna llena de agosto 2026 en la Argentina

El calendario lunar de agosto de 2026 se encuentra a disposición de las personas. Esta herramienta detalla los días en que el satélite pasará por sus distintas fases. Una de las más esperadas es la luna llena, que es el momento en que se puede ver en su totalidad en el cielo.

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Es por eso que la pregunta recurrente es cuándo es la luna llena en agosto.

Cuándo es la Luna Llena en agosto 2026 (Unsplash/Ganapathy Kumar)

En este 2026, la luna llena de agosto será el viernes 28. Cabe destacar que las fechas en que se dan las fases lunares pueden diferir respecto al almanaque, ya que se trata de ciclos de 28 días que cambian mes a mes. En ese período, la Luna se puede ver en el cielo en su fase nueva, creciente, llena y menguante.

El calendario lunar de agosto 2026 en la Argentina

Según detalla el sitio del Servicio de Hidrografía Naval, estos son los días en que la Luna pasará por sus distintas fases en agosto 2026:

Miércoles 5 de agosto: cuarto menguante

Miércoles 12 de agosto: Luna nueva

Miércoles 19 de agosto: cuarto creciente

Viernes 28 de agosto: Luna llena

Por lo tanto, será en la primera quincena del octavo mes del año que se podrá visualizar el satélite natural en su totalidad, mientras que el novilunio ocurrirá en la tercera semana de agosto. Además, este mes tiene la particularidad que solo tendrá cuatro fases a comparación de agosto 2025 que tuvo cinco.

Luna llena Shutterstock

La Luna llena de agosto es conocida como la “Luna de Esturión”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, marca el momento en que empieza a haber en esta época del año una gran cantidad de esta especie de peces, que se suelen encontrar en los Grandes Lagos de América del Norte. Era muy esencial para las comunidades de esa zona esta especie para sobrevivir. Además, esta marcaba el momento de la cosecha en el hemisferio norte.

Una por una, todas las fases de la Luna

Las fases de la Luna son las diversas formas en que la cara de este astro que se puede ver desde la Tierra es iluminada por el Sol. Cada mes, este satélite natural gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días, y con ese movimiento se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar sobre ella.

Estas son las fases de la Luna Unsplash

Hay cuatro fases de la Luna predominantes para tener en cuenta:

Luna llena : denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo.

: denominado también como plenilunio, es el momento en que se puede ver el satélite en su totalidad iluminado en el cielo. Cuarto menguante : se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación.

: se observa el 50 por ciento de su superficie que está iluminada por el Sol. Se ve la mitad izquierda de la Luna porque se va disminuyendo su iluminación. Luna nueva : también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días.

: también conocido como novilunio o luna negra, en esta fase casi no se puede ver la Luna iluminada. A partir de este momento, su iluminación es cada vez mayor con el pasar de los días. Cuarto creciente : se puede visualizar el 50 por ciento de su cara visible. A diferencia del cuarto creciente, esta fase muestra iluminada la mitad derecha.

Según detalla Servicio de Hidrografía Naval, estas fases corresponden a los instantes precisos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman un ángulo de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por esto, estas fases no tienen una duración de un cierto número de días, como se cree erróneamente, por el contrario, ocurren en un instante de tiempo dado en esta página.