Cuándo se festeja Halloween 2026 en la Argentina

Con el inicio de octubre, muchos comienzan a preguntarse cuándo se celebra Halloween, también conocido como “Noche de Brujas”. Esta jornada, donde las personas suelen disfrazarse y apelan al espíritu creativo, ilusiona, sobre todo, a los más pequeños de las casas, quienes buscan caramelos con la frase “Dulce o truco”.

Como en todos los años, Halloween o la Noche de Brujas tiene su fecha de celebración el 31 de octubre, que este año cae un día sábado.

Cada 31 de octubre, los niños salen a las calles a pedir dulces con la frase "dulce o truco"

Se trata de una festividad que exalta lo sobrenatural en gran parte del mundo occidental. La costumbre es ir hacia lo tenebroso y las creaturas terroríficas.

Esta fecha también se la considera como la víspera del Día de Todos los Santos, que es el 1° de noviembre. A su vez, es la antesala los festejos del Día de los Muertos ―que se hacen el 2 de noviembre―, una celebración muy popular en América Central y México. Es una fecha en que recuerda a los seres queridos que ya no están este plano y se celebra la vida.

3 planes para celebrar Halloween y el Día de los muertos

Cuál es el origen de Halloween

Aunque la fiesta haya ganado gran popularidad en Estados Unidos y desde allí se haya exportado al resto del mundo, Halloween fue introducida en el país del norte por los inmigrantes irlandeses, que celebraban el “All Hallow’s Eve” (víspera de las reliquias), el día previo a la celebración católica del Día de Todos los Santos que tiene lugar el 1° de noviembre.

Esta ocasión, decretada para esa fecha por el Papa Gregorio III en el siglo VIII, celebra a los mártires y los santos no canonizados que según la tradición católica pueblan el paraíso, razón por la que tiene una conexión con los difuntos que en Halloween, su víspera laica, se traduce en el terror que busca transmitir la fecha.

Los globos naranjas y negros son una buena idea para decorar la casa en Halloween iStock

Además, el propio Día de Todos los Santos sería la versión católica de una fiesta celta, el Samhain, que duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre. En esta celebración, los druidas o sacerdotes célticos celebraban con su comunidad el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos del otoño en las Islas Británicas, sobre todo en Irlanda, donde este pueblo proliferó durante más tiempo.

Por eso fueron sus descendientes, los irlandeses, quienes exportaron la versión católica de esta fiesta a Estados Unidos, donde la conexión con lo sobrenatural del evento prevaleció sobre su significado religioso, lo que derivó en una festividad que es celebrada por personas en gran parte del mundo sin importar su credo.

Cómo hacer una calabaza para Halloween

Según la BBC, este evento es la fiesta no religiosa más grande de los Estados Unidos, superando al Día de los Enamorados y a la Semana Santa en ventas de chocolates. Esto se debe a la tradición que tienen los niños norteamericanos de recorrer sus barrios disfrazados para pedir golosinas a los vecinos con la frase “Trick or Treat” (“Truco o dulce”). También hay otras costumbres, como tallar calabazas.