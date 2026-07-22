Cuándo se toma caña con ruda este 2026

El primer día de agosto es la jornada en que muchos recurren a tomar la caña con ruda. Las creencias indican que las personas tienen la costumbre de ingerirla cuando empieza el octavo mes del año y de esa forma atraen a la buena salud.

Además, entre otros beneficios, se asegura que espanta la mala suerte, promueve alegrías y despoja a la gente de los malos augurios. Sin embargo, puede surgir la duda de por qué se toma en esta fecha puntualmente y cómo se prepara de cara al inicio de un nuevo mes.

Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto

Para encontrar una explicación sobre la fecha elegida para tomar esta bebida, es necesario entender su origen. Es una tradición que proviene del norte de nuestro país, precisamente de los pueblos originarios del noreste en las provincias de Misiones y Corrientes. Todo surgió con la llegada de la hierba a América en la época de la colonización española para la fabricación de azúcar. En aquel entonces, los guaraníes le adjudicaron propiedades y virtudes a esta hierba.

Todos los 1 de agosto, miles de argentinos toman caña con ruda en ayunas para celebrar el Día de la Pachamama

Se decidió que se debe beber al iniciar el octavo mes del año porque es en una época en que había grandes lluvias en esa zona. Junto al frío característico del invierno, se producían muchas muertes tanto en la población como en el ganado; por ello, se creó este remedio natural en el que se mezcla la caña con la ruda para evitar estos problemas.

A su vez, muchos asocian esta costumbre con el Día de la Pachamama, que se celebra en el noroeste de la Argentina el 1º de agosto. Se trata de la principal deidad femenina que representa a la Madre Tierra para la comunidad quechua, que se concentra en Bolivia, Perú y el noroeste de la Argentina. Aunque no tienen una relación directa, esta celebración incorporó esta práctica como propia. Por lo tanto, es normal ver gente que toma esta bebida en distintas partes del país.

Día de la Pachamama

Es así que muchos adoptaron en la Argentina la costumbre de tomar caña con ruda cada 1° de agosto. Si bien la tradición se suele hacer en esta fecha, aquellos que se olviden o no alcancen a hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 15 del mes.

Cuáles son los rituales para el Día de la Pachamama

Entre los ritos más destacados que se hace el 1° de agosto es la ceremonia de ofrenda por todo lo que la Madre Tierra brinda. En este ritual se entierran en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. Allí se ofrece a la Pachamama elementos de la tierra con el fin de madurar los frutos, multiplicar el ganado y amparar al viajero, entre otras cosas. Con el transcurso del tiempo, los “despachos” de esta tradición fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales de diferentes comunidades.

En la provincia de Salta, por ejemplo, se apunta a recordar que todo lo creado proviene de la tierra. Pero, además, es característico que los habitantes enciendan un sahumerio para ahuyentar los posibles males que hayan quedado en sus casas.

Festejo de la Pachamama en Jujuy Javier Corbalan

Por otro lado, en Jujuy se cava un hoyo y se da de comer y beber a la Pachamama luego de una comida comunitaria. Se depositan hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos, y luego se tapa el pozo con tierra, botellas de alcohol y vino. En caso de no contar con una porción de tierra grande para realizar el ritual, algunas personas lo hacen en macetas. Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina, y danzan alrededor del hoyo ya tapado, al son de la caja, flauta y la copla.

Más allá de las peculiaridades de cada caso, cabe destacar que estos rituales siempre están a cargo de las personas mayores de la comunidad.

¿Cómo se toma la caña con ruda y cuántos tragos son?

En general, la costumbre dicta que esta bebida se debe tomar en ayunas. Suele hacerse de madrugada o a primera hora del día. En cuanto al ritual, varía la cantidad que se bebe y cómo: puede ser siete sorbos, tres tragos, uno largo o un vaso entero.

A su vez, se puede optar por decir “kusiya, kusiya”, expresión quechua que significa “ayúdame, ayúdame”. Se trata de un rezo que se suele hacer a la Madre Tierra. Aunque el origen de la caña con ruda es guaraní y no fue a partir de los rituales que se hacen a la Pachamama, con el tiempo también se adoptó en esta jornada.

Cómo tomar caña con ruda

Resulta ardua la tarea de conseguir la receta exacta con la que reproducen la caña con ruda, que conocen más que nada los habitantes del interior del país. Parece ser una receta que pocos saben y pareciera no se puede dar a conocer. Por lo tanto, es necesario conseguir la caña con ruda con tiempo para hacer este rito durante esta fecha.