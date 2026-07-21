Gabriel Rolón, psicólogo: “Hay un plus afectivo en el pueblo argentino que enamora a todos”

A dos días de haber finalizado el Mundial 2026, se conoció un análisis que Gabriel Rolón hizo sobre la cultura argentina y el trabajo en equipo en la previa al partido del seleccionado albiceleste contra Inglaterra. Durante su columna en Perros de la Calle (Urbana Play), el psicólogo se refirió a un gesto de Lionel Messi para con los jugadores que es el espejo de nuestra sociedad.

Rolón hizo hincapié en la identidad colectiva argentina y el profundo sentido de solidaridad y pertenencia que define al país. Al tomar como punto de partida un ejemplo de Messi, describió a una cultura que se niega a abandonar a los suyos en momentos de vulnerabilidad o crisis.

Gabriel Rolón reflexionó sobre la identidad colectiva argentina (Fuente: Instagram/@gabriel.rolon)

“¿Te acordás cuando perdió el partido con Arabia que Messi dijo: ‘Este equipo no los va a dejar tirados?'“, preguntó el psicoanalista y contestó: “Bueno, ese es el argentino. Venís de afuera, venís sin laburo, no te vamos a dejar tirado“.

“Esa cosa de sentirnos parte, de entender que es muy difícil ser feliz de verdad cuando el de al lado sufre, ahí hay un plus, un plus afectivo, un plus de apertura que tiene el pueblo argentino, que les guste a quien les guste es lo que los enamora cuando vienen acá“, sentenció Rolón.

De esta manera, el experto en salud mental destacó una característica que se manifiesta como una incapacidad de alcanzar la felicidad plena si quienes nos rodean la pasan mal.

Gabriel Rolón aseguró que el vínculo afectivo y la apertura emocional actúan como un imán que cautiva a los visitantes extranjeros (Fuente: Instagram/@gabriel.rolon)

Según su análisis, el vínculo afectivo y la apertura emocional actúan como un imán que cautiva y enamora a los visitantes extranjeros. Además, Rolón revalorizó la empatía social como el rasgo más distintivo y valioso del pueblo argentino por sobre otras sociedades.