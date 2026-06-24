Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina

El viaje del papa León XIV por América Latina marca la agenda diplomática y religiosa para el próximo mes de noviembre. Aunque la Santa Sede mantiene silencio sobre el cronograma definitivo, diversos indicios apuntan a una visita de tres días a la Argentina, en el marco de una gira regional que también incluye una estadía prolongada en Perú y un paso breve por Uruguay.

El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre Alessandra Tarantino - AP

La información circuló con fuerza en los pasillos del Vaticano, según confirmó Santiago Olivera, obispo castrense, quien mantuvo un breve encuentro con el líder de la Iglesia Católica en la audiencia general de este miércoles.

Cuándo viene el Papa a la Argentina

El papa León XIV vistará Perú, la Argentina y Uruguay Andrew Medichini - AP

“Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, sostuvo Olivera ante LA NACION. El prelado, que estuvo acompañado por militares argentinos que prestan servicio en Chipre, describió la actitud del Papa como receptiva ante la invitación para visitar el país. “Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, relató el obispo sobre el momento compartido en Roma.

A pesar de la cautela necesaria hasta el anuncio formal, Olivera consideró la llegada del pontífice como un hecho muy probable para la primera quincena de noviembre.

La logística regional ya muestra señales concretas. El presidente interino de Perú, José María Balcázar Zelada, confirmó días atrás que el Papa estará en su país durante la primera quincena de noviembre. La estructura del viaje contempla 10 días en territorio peruano —con recorridos por Lima, Chiclayo, Piura, la selva amazónica y Cuzco—, tres días en la Argentina y un día y medio en Uruguay. La ausencia de audiencias programadas para el miércoles 11 de noviembre en el sitio web oficial del Vaticano refuerza la hipótesis sobre las fechas exactas de la travesía pastoral.

En cuanto a los destinos locales, los obispos argentinos propusieron un itinerario que abarca a Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, esta última por su condición de diócesis primada. “Eso se hablaba como una posibilidad, una propuesta de los obispos argentinos, pero falta, ciertamente, la confirmación de la Santa Sede”, aclaró el obispo castrense.

Otro punto relevante es la posible beatificación del empresario Enrique Shaw, causa en la cual Olivera se desempeña como vicepostulador. El prelado analiza junto a las autoridades vaticanas si el proceso resulta compatible con la apretada agenda de la visita papal, recordando antecedentes donde el pontífice presidió ceremonias similares durante sus viajes internacionales.

La expectativa en el país crece, ya que una visita papal representa, según las palabras de Olivera, una oportunidad para difundir un mensaje contra la polarización. El obispo castrense destacó que los discursos recientes del Papa en España sintonizan con la cultura del encuentro que la Iglesia promueve en el ámbito local.

La llegada del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach, prevista para mediados de julio, será clave para ultimar los detalles técnicos de una gira que genera gran entusiasmo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA