Cuándo vuelven las lluvias a CABA: esto es lo que dice el último pronóstico del SMN

Luego de varias jornadas estables, las lluvias volverían a la ciudad de Buenos Aires este viernes y podrían extenderse durante buena parte del sábado, de acuerdo con el último pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La inestabilidad comenzaría a aumentar durante la mañana del viernes, cuando el organismo prevé tormentas eléctricas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y 70 por ciento. Las condiciones se mantendrían durante el sábado, principalmente en horas de la tarde, con valores que podrían alcanzar el mismo porcentaje.

Pronostico del tiempo

Cuándo vuelven las lluvias a CABA

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves se mantendrá mayormente cubierto, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones. La temperatura máxima se ubicará cerca de los 20°C y el viento soplará predominantemente desde el noreste.

El cambio en las condiciones meteorológicas se produciría durante el viernes. Para esa jornada se anticipa cielo mayormente nublado durante las primeras horas y chaparrones hacia la mañana, con una probabilidad de lluvias del 70 por ciento. La temperatura máxima podría alcanzar los 23°C, mientras que durante la noche la posibilidad de precipitaciones descenderá al 10 por ciento.

El período con mayor inestabilidad llegará el sábado. El SMN prevé chaparrones durante la mañana, con una probabilidad cercana al 40 por ciento, y durante la tarde, cuando el indicador aumentará hasta el 70 por ciento. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 17°C.

Pronóstico extendido en la ciudad de Buenos Aires

Las alertas vigentes en el país

En paralelo con el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN emitió este jueves una serie de alertas amarillas y naranjas por distintos fenómenos meteorológicos. Los avisos comprenden sectores del oeste y norte del territorio argentino.

La advertencia por nevadas alcanza principalmente a zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan, además de sectores del noroeste patagónico. También rige una alerta por vientos fuertes en provincias del norte, el Litoral, Cuyo y parte de la cordillera.

Por otra parte, hay avisos por viento Zonda para áreas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. Este fenómeno puede provocar una reducción repentina de la visibilidad, un aumento brusco de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.