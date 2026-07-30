¿Cuántos son? Cifras y acusaciones cruzadas por los estudiantes extranjeros en las facultades de Medicina públicas

La nueva discusión sobre los extranjeros que estudian en la Argentina expuso la opacidad de las estadísticas del sistema universitario. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo ayer que casi un 40% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros; luego se sumó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien se enfocó específicamente en los estudiantes de la carrera de Medicina. La UBA, en tanto, a través de su vicerrector, Emiliano Yacobitti, contestó con datos de los ingresantes del 2026. Todos son universos distintos, por lo que no es posible compararlos.

El trasfondo de la discusión es la posibilidad y la necesidad, o no, de arancelar el estudio de los extranjeros. Con la reforma migratoria, la administración libertaria habilitó el cobro en universidades a los residentes no permanentes. Pero ese universo no está identificado ni por el Gobierno ni por las propias universidades.

“El verdadero problema que tenemos con los estudiantes extranjeros es con aquellos que mienten para aprovecharse de nuestras leyes. Dicen que van a tener una residencia permanente en el país, cuando en realidad solo tienen la intención de robarse una carrera universitaria y volver a su país”, tuiteó ayer Álvarez. Pero luego, durante una entrevista con A24, no pudo especificarlo: “Es un buen estudio que habría que hacer, porque eso se puede sacar por Migraciones”, contestó ante la pregunta sobre cómo se sabe que un extranjero que egresó de una universidad argentina se va del país.

Declaraciones de Alejandro Álvarez

La carrera de Medicina es, por lejos, la que mayor proporción de estudiantes extranjeros tiene. Su llegada masiva explicó en gran parte el hecho de que se convirtiera en la carrera más elegida hace algunos años.

Al observar el total del sistema, los alumnos extranjeros de pregrado y grado apenas representan el 3,22% del total de estudiantes, según los últimos datos oficiales publicados en el Anuario Estadístico 2023.

Además de la UBA, según los datos difundidos por el Gobierno, las otras dos universidades con mayor cantidad de estudiantes extranjeros en Medicina son la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de Rosario.

“Van a estar para más adelante los datos; va a llevar algunas semanas”, contestaron voceros de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Según informaron fuentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, en tanto, en 2024 el porcentaje de alumnos extranjeros en Medicina rondaba el 31%, como el publicado por el Gobierno. Pero marcaron que el total de sus estudiantes sin residencia permanente –aquellos a quienes se les podría cobrar– eran solo el 2,9%. Un número que, a la vez, indicaron que está bajando ya que el cambio no es tan favorable para los extranjeros.

Extranjeros en la carrera de Medicina

El 39% de estudiantes extranjeros que mencionó Ravier, según datos ampliados luego por Álvarez, refiere a los estudiantes de grado de la carrera de Medicina de 2024 y no de toda la facultad, como había destacado el vocero presidencial. Se consideran extranjeros a quienes cumplan al menos una de las siguientes tres condiciones: inscripción con pasaporte, inscripción con DNI mayor a 90.000.000 o título de nivel anterior (secundario) obtenido en el extranjero.

El porcentaje que representan los alumnos extranjeros aumenta al 56% si se analiza la composición de los alumnos regulares, es decir, quienes hayan aprobado dos o más materias durante ese año.

Es posible llegar a los 41.957 estudiantes totales de la carrera de Medicina de la UBA que Álvarez afirmó que tiene sumando a los 27.755 alumnos de grado y los 14.202 estudiantes (ingresantes y recursantes) del Ciclo Básico Común (CBC) mencionados en las estadísticas oficiales de la UBA.

Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA.



Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de… pic.twitter.com/0pS56aieqb — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 28, 2026

En cambio, en los datos difundidos por esa universidad para 2024 no es posible determinar cuántos de ellos son extranjeros, ya que los números publicados los muestran a nivel total de la Facultad de Ciencias Médicas, donde también se cursan enfermería, kinesiología y nutrición, entre otras carreras. Sin embargo, los alumnos de grado extranjeros (13.403) y los estudiantes extranjeros del CBC (7.289) suman un total de 20.692 extranjeros en la Facultad, distinto de los 44.290 que publicó el vocero.

Según indicaron fuentes de la UBA a LA NACION, en 2025, su Facultad de Ciencias Médicas contó con un total de 69.057 estudiantes. De este total, 17.979 (26%) son extranjeros, es decir, con una nacionalidad diferente de la argentina, independientemente de su condición de residencia (temporal, transitoria o permanente). Específicamente en la carrera de Medicina, hubo un total de 39.021 estudiantes y de este total, 14.121 (36,2%) son extranjeros.

Sumaron, además, una tendencia que se repite: en el CBC y en el primer año de carrera cerca del 50% de los extranjeros no tienen residencia permanente y podrían estar comprendidos por el decreto del Gobierno que permite cobrarles. A partir del segundo año, baja a menos del 30% y, para el tercer año y los siguientes, afirman que prácticamente el total de los estudiantes extranjeros ya tienen residencia permanente.

Arancelamiento

Quienes quieren estudiar en el país pueden tramitar la residencia temporaria por tres meses, con la posibilidad de prórroga, lo que los habilita a obtener un DNI. Por los acuerdos de Mercosur, los estudiantes brasileños –que son mayoría entre los extranjeros que estudian Medicina– tienen condiciones distintas.

En la UBA se les solicita DNI a quienes deseen inscribirse, pero no se diferencia entre las residencias temporarias o permanentes: ambas categorías habilitan la obtención del documento nacional. A quienes no lo tenían, no podían exigirles que contaran con el documento argentino para cumplir con la Ley de Migraciones, que establecía que los inmigrantes debían tener los mismos derechos y protecciones que gozaban los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación, y a la vez prohibía que la irregularidad migratoria fuera un impedimento para el ingreso a un establecimiento educativo de cualquier nivel.

Por eso, un extranjero no residente podía iniciar el trámite y, en paralelo, comenzar a cursar el CBC, pero la universidad le otorgaba un plazo de dos cuatrimestres para que obtuviera un DNI, ya sea temporal o permanente. Con la reforma, el Gobierno excluyó a las instituciones de grados superiores de esta obligatoriedad. Pero en las universidades señalan que el arancelamiento que la nueva normativa permite sería, de todos modos, temporal, ya que la tramitación de la residencia permanente requiere entre dos y tres años.

En el caso de la UBA, solo emite títulos de carreras de grado a personas que tengan DNI vigente argentino. Además, ante algunos reclamos de estudiantes por no comprender el idioma del dictado de clases, ahora la universidad exige acreditación de español de nivel C1 para aspirantes de países no hispanohablantes.

El Gobierno insistió en el arancelamiento de los estudios de los universitarios extranjeros en reiteradas ocasiones. Y aunque había prometido enviar un proyecto al Congreso, finalmente lo habilitó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial como parte de la reforma migratoria. Ya había instalado el tema nuevamente la semana pasada, en medio de las críticas de extranjeros al país tras la final del Mundial 2026, y hasta el presidente del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto para hacerlo en la provincia de Buenos Aires.