Reforma migratoria: el Gobierno habilita el cobro en universidades a los residentes no permanentes

El Gobierno finalmente habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Pese a que habían prometido enviar un proyecto al Congreso, ayer se publicaron en el Boletín Oficial las modificaciones anticipadas en el marco de una reforma migratoria.

En el caso de las universidades, por su autonomía, dependerá de cada una ellas cómo reglamentarlo, pero en principio, la modificación de ley migratoria y de la Ley de Educación Superior permitiría esta opción. “Antes era obligatorio no cobrarles. Ahora va a ser difícil no cobrarles a los extranjeros”, resumió una fuente universitaria.

Cada una deberá decidir si cobra y cuánto. De todos modos, no es claro aún qué universo de estudiantes afectará.

Concretamente, a través de la modificación al artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior, eliminaron la prohibición a que las instituciones de educación superior de gestión estatal tengan aranceles y decretaron que podrán “establecer retribuciones por los servicios de educación” para los ciudadanos que no sean argentinos nativos o por opción y todos extranjero que cuente con residencia permanente.

A su vez agregaron: “Quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

Residencias

No es claro, sin embargo, a qué universo de estudiantes afectará. El Gobierno lo define como los extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Pero fuentes universitarias coinciden en que ese universo es mínimo o no está diferenciado, por lo que, anticipan, será difícil de implementar.

Quienes quieren estudiar en el país pueden tramitar la residencia temporaria por tres meses, con la posibilidad de prórroga, que los habilita a sacar un DNI. A su vez, existen ciertos casos especiales como los estudiantes brasileños que por los acuerdos de Mercosur tienen condiciones distintas.

En el caso de la Universidad de Rosario, por ejemplo, según dijeron a este medio representan el 0,4%. En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se les solicita DNI a quienes deseen inscribirse, pero no se diferencia entre las residencias temporarias o permanentes, ambas categorías habilitan la obtención del documento nacional.

Hasta ahora, al inscribirse, al alumno se le solicitaba que obtenga el documento de nacionalidad argentino o que acredite su identidad con un documento del país de origen. No podían exigirles que ya cuenten con el documento argentino para cumplir con la Ley de Migraciones, que establecía que los inmigrantes debían tener los mismos derechos y protecciones que gozan los argentinos con relación a una serie de servicios, incluida la educación, y a la vez prohibía que la irregularidad migratoria sea un impedimento para el ingreso a un establecimiento educativo de cualquier nivel. Por eso, un extranjero no residente podía iniciar el trámite y comenzar a cursar el CBC, pero le otorgaban dos cuatrimestres para que lo obtengan, ya sea DNI temporal o permanente, y puedan así tener el alta definitiva como estudiantes.

Esta reforma, sin embargo, también modificó esa ley. Sustituyeron el artículo 143 de la Ley de Educación Nacional y excluyeron a las instituciones de grados superiores. Hasta ahora, en ese punto se garantizaba “a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo”, mientras que la nueva redacción especifica que se deberá garantizar “el acceso y las condiciones para la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo”.

Antecedentes

Se trata de una iniciativa que el Gobierno anunció en reiteradas ocasiones. La modificación es el capítulo de educación que formaba parte de la primera Ley Bases, que luego fue sacrificado para conseguir que se aprobara.

A su vez, en plena tensión por el financiamiento universitario, y antes de que lograrán blindar el veto de Javier Milei en el Congreso, el Gobierno anticipó que habilitaría el arancelamiento en las casas de estudios.

En diciembre el vocero Manuel Adorni insistió al anunciar la reforma migratoria. “Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudios”, dijo.

Finalmente, las modificaciones se publicaron y ahora las universidades evalúan el impacto real del decreto y a cuántos estudiantes afectaría. “Todo lo que sirva para que la universidad esté mejor, lo vamos a hacer”, contestaron fuentes de la UBA a LA NACION.

Por su parte, el Consejo Universitario Nacional, se reunirá en su plenario el próximo martes y probablemente también allí debatirán este punto.