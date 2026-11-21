El estruendo lo tiró al piso. Iván Ignacio de Cataldo estaba en ojotas, frente al negocio de su familia, cuando sintió una ráfaga de calor y pequeños fragmentos que le golpeaban el cuerpo. A su alrededor estallaron vidrios, sonaron alarmas de vehículos y varias personas corrieron para alejarse del fuego. Cuando logró incorporarse, buscó con la mirada la fiambrería en la que había trabajado durante casi cuatro años. Ya no estaba. Su madre, que llevaba buena parte de la mañana preocupada por el olor a gas que salía de una excavación, gritaba desesperada: “Me arruinaron, hijos de puta, me arruinaron”. “Era como un misil. Y cuando me levanto, automáticamente no había local, no había negocio, no había más negocio”, reconstruye Iván en diálogo con LA NACION.

Iván de Cataldo reconstruyó las advertencias por el olor a gas, el momento en que el estallido lo arrojó al suelo y la incertidumbre que atraviesa su familia mientras intenta recuperar su principal fuente de ingresos Redes

Eran cerca de las 10.50 del viernes 13 de noviembre. En la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, partido de Lanús, una fuga de gas había provocado una explosión y un incendio que se extendió durante horas. Una máquina tuneladora utilizada en trabajos de renovación de la red había dañado una cañería de media presión.

El fuego alcanzó comercios, viviendas y vehículos, obligó a evacuar vecinos y dejó trabajadores con quemaduras gravísimas. Ocho días después, la tragedia suma cuatro víctimas fatales: Marcelo García y Néstor Julián D’Alessandro, trabajadores de MetroGAS, y Matías Miguel Leguizamón y Juan José Servin, empleados de Exgadet, la contratista que realizaba las tareas. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro y las eventuales responsabilidades.

La esquina donde funcionaba Tiendas de Fiambres DC ya casi no se parece a la que conocían sus clientes. Las paredes están abiertas, con ladrillos al descubierto y grandes sectores de mampostería desprendidos. Los hierros del frente quedaron retorcidos, las chapas de la marquesina cuelgan deformadas y los escombros se acumulan sobre la vereda. Detrás de las cintas, operarios con cascos trabajan entre los restos. Antes, esa misma ochava tenía una fachada clara, ventanales protegidos por rejas negras y un local iluminado que la familia había renovado por completo. Para Iván, de 32 años, la destrucción representa también la pérdida de la principal fuente de ingresos de su casa.

El dueño de una fiambrería destruida en Remedios de Escalada relató cómo su madre alertó a los operarios por una fuga de gas y cómo ambos sobrevivieron al estallido que arrasó el comercio LA NACION

Casi cuatro años atrás, su familia había comprado el fondo de comercio de una fiambrería que, según recuerda, estaba muy deteriorada. Su madre, de 60 años, quedó como titular y, junto con sus hijos, comenzó a transformarla: cambiaron pisos, renovaron la instalación eléctrica, pintaron, colocaron revestimientos exteriores y una nueva marquesina. El esfuerzo quedó registrado en un video que Iván difundió en las redes sociales. Con la canción “Sin principio ni final”, de Abel Pintos, la secuencia recorre las refacciones, muestra el local terminado y después contrasta ese resultado con los daños del incendio. Según Iván, TikTok eliminó el video después de que superara las 100.000 reproducciones.

“Lamentablemente, como está todo hoy, vivíamos el día a día. Esto me sacó la comida de mi casa. Me la sacaron a mí, a mi mamá”, lamenta. Para su madre, el local era también un espacio de encuentro con clientes y vecinos.

La mañana de la explosión había comenzado alrededor de las 9, cuando la mujer llegó para abrir el comercio. Pero al dirigirse a la cocina sintió un fuerte olor a gas. Le avisó a su hijo y salió a consultar a uno de los trabajadores que estaban sobre la vereda. Según el relato de Iván, el operario le reconoció que había una pérdida y le recomendó apagar los equipos eléctricos. Ella bajó las llaves térmicas, cerró el negocio y se refugió en una heladería de enfrente. Poco después, un proveedor la obligó a regresar al establecimiento. Volvió a advertirles a los trabajadores y, esta vez, afirma su hijo, le recomendaron mantener las puertas abiertas para ventilar. La mujer terminó alejándose nuevamente del local.

Así era el comercio de Iván Cataldo, que quedó reducido a escombros por la explosión de gas y el incendio que le siguió por horas

Cuando Iván llegó, encontró a su madre preocupada y una situación que, asegura, estaba lejos de parecer controlada. “Había mucho olor, demasiado, no era normal. Al punto que le compré un barbijo a mi mamá y se lo puse, porque ya hacía casi una hora y media que estaba en la zona”, recuerda. Desde la vereda de enfrente observó lo que describe como una distorsión en el aire sobre la excavación. No puede identificar a qué empresa pertenecía cada operario. Su impresión es que se subestimó el peligro: “No sé si estaban capacitados o no, no sé si tenían las herramientas para poder anular la pérdida. Pero se tardó mucho en activar los protocolos”, cuestiona.

“No me acerqué”

Metrogas informó después del siniestro que el primer aviso registrado en su sistema ingresó a las 9.44 y que activó el protocolo de emergencias. Según la distribuidora, a las 10.20 llegaron un reclamista, un asistente y el primer equipo destinado a intervenir sobre la cañería. La secuencia de los hechos y las responsabilidades están bajo investigación judicial. Mientras tanto, recuerda Iván, la calle seguía teniendo movimiento y él pensaba en la jornada comercial que estaba perdiendo. Consideró acercarse a la zona. “Algo me dijo que no. En un momento hasta pensé en ir a hablar con los obreros, para decirles: ‘che, muchachos, ¿cuál es el problema? Necesito abrir, necesito trabajar’. Pero no me acerqué”, relata.

Las llamas continúan en Remedios de Escalada

Minutos después llegó el estallido. El fuego se propagó y los equipos de emergencia trabajaron durante el resto del día y parte de la madrugada siguiente. La fuga quedó completamente obturada y el incendio fue extinguido recién a las 2.10 del sábado 14 de noviembre. Iván sufrió dos pequeños cortes en un empeine y una raspadura en la rodilla; su madre, según cuenta, debió permanecer varias horas con oxígeno en un hospital. Las lesiones de él fueron leves, pero las consecuencias emocionales aparecieron cuando terminó la emergencia.

“¿Sabés cuándo caí? Cuando al otro día me levanté y tenía que ir a laburar, y no tenía adónde ir. Ahí me empezó a caer la ficha”, dice. Desde entonces, asegura que duerme mal, perdió el apetito y le cuesta apartar de su cabeza las imágenes de aquella mañana. Ambos buscaron atención de profesionales de salud mental y médicos particulares.

También piensa en lo que podría haber ocurrido si alguno de los dos hubiese permanecido dentro de la fiambrería, si hubiera habido clientes comprando o si la explosión se producía en un momento de mayor circulación. Su madre había advertido a algunas personas que no se acercaran a los trabajos y conservó videos grabados antes del estallido. “Fue algo que no le deseo vivir a nadie, te juro. Los días posteriores son feos, porque la cabeza queda ahí. No solo por lo que vi, sino porque pienso que podía haber estado en el local, podía haber estado mi mamá dentro”, expresa.

Iván calcula que reconstruir la esquina podría demandar entre seis meses y un año, aunque aclara que es una estimación personal y no un plazo técnico. También necesitan ingresos mientras permanezca cerrado. Amigos y vecinos impulsan rifas con premios como un televisor y un viaje para dos personas; un club del barrio ofreció sus instalaciones para organizar un torneo de truco. Se reunieron con representantes municipales, pero todavía esperan respuestas concretas. “No vas a poder vivir de una colecta o de una rifa. Podés llegar a reconstruir el local, pero ¿qué vas a hacer en esos seis, siete, ocho, nueve meses o un año que puede tardar?”, plantea.

Este sábado 21 de noviembre tiene previsto regresar por primera vez a la esquina acompañado por su madre, sus hermanos y amigos, durante una movilización para reclamar justicia y respuestas para los damnificados. La marcha está convocada para las 17, con concentración en la Plaza Moreno, junto a la estación ferroviaria de Remedios de Escalada. Desde allí, los participantes se dirigirán hacia el lugar de la explosión. Será un momento especialmente difícil para su madre. “Mi vieja es la que más va a sentir la marcha. Es una mujer muy fuerte, pero está muy sensible, está débil”, reconoce. “Esto no puede quedar así, porque arruinaron a muchas personas, se llevaron vidas. Alguien se va a tener que hacer cargo de todo lo que pasó”, sostiene.