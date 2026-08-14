De 19 a 60 casos diarios: durante el Mundial, hubo una denuncia de violencia de género cada 24 minutos en la Ciudad

En 2015 en el partido Costa Rica-Haití apareció por primera vez un tercer marcador con las siglas “VCM”: “Violencia Contra la Mujer”. Ahí aparecían todas las denuncias por esa causa reportadas al 911. Fueron 314 durante el encuentro.

El dato es apenas un ejemplo de un fenómeno que distintos estudios documentaron: el incremento de las distintas formas de violencia contra las mujeres en grandes eventos deportivos.

Los datos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad revelados en exclusiva a LA NACION podrían también sumarse a esta tendencia. Durante el período del mundial se observa una mayor frecuencia diaria de hechos de violencia de género respecto del período previo de dos meses analizado; pasaron de un promedio de 19 hechos por día a 60.

Desde el 1 de abril hasta el 10 de junio, hubo 1346 denuncias, un promedio de 19 por día. En los 39 días que duró la participación argentina en la Copa del Mundo, esa estadística subió a 60 hechos por día. Hubo 2341 denuncias, un aumento del 217%.

Al tomar la fecha del hecho y no la de registro de la denuncia, se incorporaron hechos ocurridos durante el Mundial que hayan sido denunciados o registrados con posterioridad, como también se excluyeron aquellos que fueron denunciados durante el Mundial pero que habían sucedido antes.

El análisis se amplió a 4027 casos. Luego del Mundial, hasta el 6 de agosto, denunciaron 340 hechos de violencia de género, volviendo a un promedio de 19 por día.

“Es importante contar con datos que permitan analizar los cambios y variaciones en las conductas de violencia de género, básicamente porque permiten a las autoridades públicas (policía, fiscalías, lugares de atención y contención) prepararse para brindar mejor atención, responder de manera más rápida y prevenir la escalada de la violencia que puede derivar en consecuencias graves y hasta letales”, dijo a LA NACION Natalia Gherardi, abogada y fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“Como siempre, la prevención es clave: un discurso público que reconozca la existencia de la violencia, promueva la búsqueda de ayuda, brinde información clara sobre los espacios de atención y garantice una respuesta efectiva no solo acompaña a quienes atraviesan esas situaciones, sino que también contribuye a prevenir nuevos episodios. Si este es un tema que nos importa a todos como sociedad, la prevención será posible”, sumó.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires dijo ante la consulta de LA NACION que las causas se consolidan recién al cierre del año fiscal, por lo que no podían compartir datos parciales.

Por su parte, desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense señalaron que, según sus registros de la Línea 144 de la Provincia, las llamadas no aumentaron en junio respecto de mayo o abril. Las comunicaciones no son denuncias, sino llamados para recibir orientación y asesoramiento ante violencias de género.

A nivel nacional, la Línea 144 depende del Ministerio de Justicia, que no respondió la consulta de LA NACION sobre el período que incluyó el Mundial. Las estadísticas no se publican desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei. Según cálculos de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), perdió dos tercios de su presupuesto y desde 2025 no cuenta con una línea presupuestaria específica, lo que impide conocer cuántos recursos se le asignan y ejecutan.

El día de la final, el 19 de julio, según datos del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, hubo cuatro femicidios. Mataron a Lara Caraballo, en Rosario; a Norma Tula, en Catamarca; a Rocío Gómez, en Córdoba, y a Beatriz Belau, en Misiones.

En España, según datos oficiales difundidos por El País, las consultas al 016, la línea de atención contra la violencia de género, aumentaron 120,8% durante las horas posteriores a la final entre España y Argentina.

El incremento fue especialmente significativo en los canales digitales: los correos electrónicos enviados al servicio crecieron un 1000%, mientras que las consultas mediante el chat aumentaron un 60% respecto al mismo período de la semana anterior.

En las 48 horas siguientes a la final tres mujeres fueron asesinadas; en dos de esos casos, los acusados mantenían o habían mantenido una relación de pareja con las víctimas.

Reino Unido lleva años estudiando esta relación y lanzando campañas específicas en consecuencia cuando hay torneos. “¿A qué hora empieza el partido en tu casa?”, decía la que lanzaron este año para el Mundial en la localidad de Hampshire, en el sureste de Inglaterra.

Campaña en Hampshire

Tras cruzar los registros policiales de tres Mundiales (2002, 2006 y 2010) con los días de partido de Inglaterra, Stuart Kirby, Brian Francis y Rosalie O’Flaherty, de la Universidad de Lancaster, le pusieron números al fenómeno: comprobaron que las denuncias por incidentes de abuso doméstico aumentaban un 38% cuando Inglaterra perdía y un 26% cuando la selección ganaba o empataba, comparado con los días en que no jugaba. Además, detectaron un efecto de arrastre: los incidentes seguían siendo un 11% más altos al día siguiente.

A la vez, el número de casos denunciados de violencia doméstica relacionados con el alcohol aumentaron un 47% tras una victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo. Al día siguiente, el número registrado también fue superior al promedio, un 18%. Así lo reveló un estudio de Anna Trendl, Neil Stewart y Timothy Mullett, investigadores de la Warwick Business School, que buscaron analizar el rol del alcohol.

Este año, la violencia doméstica llegó a un récord con mayor aumento de incidentes alrededor de los partidos de Inglaterra. Reportaron 384 incidentes de violencia doméstica durante el mundial, el 17% de los 2322 incidentes registrados. El 93% ocurrió alrededor de los partidos de la selección inglesa. Una vez más, el alcohol apareció como un factor contribuyente según dijo a Sky Sports Mark Roberts, el responsable nacional de la vigilancia policial en el fútbol del Reino Unido, quien calificó este aumento como preocupante y agregó que será un foco para planificar futuros torneos ya que se ha repetido en las últimas competencias.

“Los grandes eventos deportivos pueden actuar como un factor desencadenante en hogares donde la violencia ya existe, especialmente cuando se combinan el consumo excesivo de alcohol, la frustración y modelos de masculinidad basados en el control y la dominación”, explicó a LA NACION Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro y directora del Observatorio de Femicidios en Argentina.

Y agregó: “Es importante decirlo con claridad: el fútbol no genera la violencia. La violencia tiene un único responsable: quien la ejerce. El partido no crea al agresor; puede convertirse en la ocasión para que una violencia preexistente se manifieste”.

“Por eso, mientras alentamos a nuestra selección, también es necesario fortalecer las redes de cuidado. Que se refuercen los mensajes de prevención y los dispositivos de acompañamiento”, remarcó.

La tendencia se replica en otros países de Latinoamérica. La segunda edición del estudio “Fútbol y Violencia contra la Mujer”, realizado por el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), mostró un incremento respecto de la primera en Brasil. En los días en que se jugaron partidos de fútbol de los principales campeonatos en Brasil de 2023 a 2025, los registros policiales de amenazas contra las mujeres aumentan un 27,4%, mientras que los registros de lesiones corporales dolosas (agresiones físicas) se incrementaron en un 28,8%.

En Colombia, los casos de violencia de género aumentaron casi un 50% durante la Copa América 2015 comparado con los días en que la selección colombiana no jugaba. Durante los Mundiales de 2014 y 2018, aumentaron un promedio de 38% y 25%, respectivamente, en los días de partido de la selección, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, citadas por The Nation.