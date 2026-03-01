De quién es el avión que trae a Nahuel Gallo a la Argentina: lo usa el Chiqui Tapia y tiene vínculos con Fred Machado

Tras confirmarse esta tarde la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo por parte del gobierno venezolano, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que puso a disposición un avión para facilitar su regreso al país. La entidad, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, difundió un comunicado acompañado por una fotografía en la que se observa al gendarme junto a autoridades de la organización, todo en el marco de la tensa situación del dirigente, investigado como sospechoso de evasión.

El avión en el que está de vuelta Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia. Bajo este esquema, el máximo ente del fútbol nacional emitió un comunicado anunciando la liberación del gendarme.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura”, señalaron desde la AFA.

La liberación de Nahuel Gallo con el avion de la AFA

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, se concluyó en el comunicado.

Asimismo, la AFA compartió una fotografía de Gallo, previo a subir al avión, acompañado por Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y Fernando Isla Cáceres, el director de relaciones institucionales de la entidad.

Si la Justicia no le hubiera rechazado el viaje a Venezuela, Tapia habría formado parte de la comitiva de la AFA que viajó al país caribeño y, muy probablemente, también de la foto.

El sábado, el juez Penal en lo Económico Diego Amarante, al frente de la causa que investiga a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, rechazó un pedido del propio Tapia, -a quien llamó a indagatoria-, para viajar durante el fin de semana a Venezuela, luego de haber regresado de Colombia y Brasil, a donde sí había

El anuncio de la AFA se produjo casi simultáneamente a la publicación que hizo la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, en la que informaba que el gendarme había sido liberado y que ya se encontraba de regreso a la Argentina.

“Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su mujer a través de las redes, donde también extendió su agradecimiento.

Noticia en desarrollo