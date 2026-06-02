Patricia Bullrich confirmó que ofreció su renuncia al bloque, pero Milei siguió la reunión “sin darle importancia”

MENDOZA.- La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó esta noche que le presentó a Javier Milei su renuncia como titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, pero dijo que seguirá en su puesto porque el Presidente “le restó importancia” a su ofrecimiento. Lo hizo al hablar de las diferencias entre ambos por el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli.

Las declaraciones de Bullrich fueron realizadas en su visita a la provincia cuyana para participar de un congreso internacional de ciberseguridad. “No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, expresó Bullrich.

También remarcó: “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”.

Bullrich tomó contacto con la prensa en Mendoza Marcelo Aguilar - La Nación

La llegada de la exministra de Seguridad a tierra mendocina generó todo tipo de expectativas durante la jornada, luego de que trascendiera, tal como anticipó LA NACION, que había puesto a consideración del mandatario su alejamiento del cargo en el Congreso. Esto, a raíz de su nueva negativa a una acción del Gobierno: le manifestó a Milei su “objeción de conciencia” para acompañar la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de Michelli, postulante a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.

Semanas atrás, la legisladora también había cuestionado la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar la declaración jurada mientras es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lo que generó el malestar de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Sin dudas, Bullrich dejó en evidencia la creciente incomodidad de algunos miembros del Gabinete con el proceder de Adorni, quien ahora se habría comprometido a dar las explicaciones formales de su patrimonio antes del 15 de junio.

Bullrich estuvo junto al diputado mendocino Luis Petri Marcelo Aguilar - La Nación

“No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó la legisladora nacional.

Bullrich agregó: “No hay internas, hoy ha salido con toda claridad una comunicación del mismo partido planteando que la divergencia en el seno de una fuerza política amplia es importante”.

En otro pasaje de sus declaraciones, Bullrich volvió sobre el tema Adorni y dejó en claro su mensaje. “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”. Asimismo, consultada sobre el escenario electoral para 2027, la exministra rechazó una eventual candidatura presidencial y soltó: “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”.

La disertación de Bullrich Marcelo Aguilar - La Nación

Durante la tarde de este martes, Bullrich fue recibida por la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien encabezó la apertura oficial de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más relevantes sobre ciberseguridad, investigación digital y prevención del ciberdelito. La provincia fue elegida como sede de la séptima edición del evento, que reúne a especialistas de más de 15 países y posiciona a Mendoza como un referente regional, afirmaron desde el Ejecutivo local.

Mientras tanto, el gobernador Alfredo Cornejo se encontraba regresando esta noche de una misión oficial por Londres, por lo que no estaba previsto que se reuniera con Bullrich. De igual forma, fuentes allegadas al mandatario provincial confiaron a LA NACION que difícilmente se produjera un encuentro, para evitar -al menos por ahora- quedar en el medio del “tema caliente” de la semana, teniendo en cuenta la buena sintonía con ambos.

El silencio de los dirigentes, funcionarios y legisladores mendocinos, al ser consultados sobre el asunto, fue notorio.

Bullrich, antes de la disertación Marcelo Aguilar - La Nación

Este lunes, a través de un posteo en la red social X, Bullrich volvió a encender las diferencias, al revelar el intercambio con Milei, donde le comunicó que decidió recurrir a una herramienta poco usual dentro del oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, señaló y puso en alerta, nuevamente, a la Casa Rosada.