Deambulaba por la calle y fue salvado por gendarmes: así fue el rescate de un tucán que estaba desorientado en Formosa

Personal de Gendarmería Nacional rescató a un tucán que deambulaba por una zona rural en las cercanías de la Ruta Nacional 86, en la provincia de Formosa. El ave, perteneciente a la familia Ramphastidae, presentaba signos evidentes de desorientación mientras se encontraba cerca de la cinta asfáltica.

El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 1378, donde los uniformados de la Sección El Espinillo, dependientes del Escuadrón 16 “Clorinda”, realizaban tareas de prevención vial. Al notar la presencia del ejemplar en un sector con tránsito constante, los gendarmes intervinieron de inmediato para evitar que el animal sufriera daños físicos ante la cercanía de los vehículos.

El tucán fue rescatado y será devuelto a su hábitat natural

Las autoridades priorizaron el resguardo de la especie silvestre ante el riesgo evidente que suponía el entorno. Tras asegurar el bienestar del tucán, los agentes procedieron según los protocolos establecidos por la ley nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y la Ley Provincial 1.060. El procedimiento contempló la comunicación urgente con especialistas del Parque Nacional Pilcomayo para coordinar las acciones necesarias.

Poco tiempo después, los efectivos trasladaron al ave hasta la localidad de Laguna Blanca, donde entregaron el ejemplar al equipo técnico del área protegida. Según informaron desde la fuerza de seguridad, los especialistas del parque iniciaron un proceso de evaluación sanitaria exhaustiva.

Rescataron a un tucán desorientado a la vera de la Ruta Nacional 86 en Formosa

Este diagnóstico resulta fundamental para determinar el estado general de salud del animal tras su desorientación. Una vez que los profesionales del Parque Nacional Pilcomayo constaten las condiciones adecuadas de recuperación, las autoridades avanzarán con la reinserción del tucán en su hábitat natural para completar el ciclo de protección integral.

Este rescate destaca el rol de las fuerzas de seguridad en la preservación de la biodiversidad local frente a situaciones de vulnerabilidad en zonas rurales. El ave permanece bajo estricto cuidado profesional mientras aguarda su retorno definitivo a la selva formoseña. La rápida respuesta de los gendarmes permitió evitar un desenlace fatal para este ejemplar emblemático del ecosistema regional.

Crió a un ñandú desde que era pichón, pero socorristas debieron rescatarlo después de que se lesionara

Un ejemplar de ñandú fue rescatado en la localidad de Moreno y trasladado al Bioparque de La Plata para evaluar la incorporación a su hábitat natural, si se cumplen las condiciones necesarias para reinsertarse al ecosistema.

El ñandú, según consta en la publicación en redes sociales de un diario local, fue adquirido por un vecino que lo encontró cuando era un pichón y lo crio en su propiedad, donde el ave creció de tamaño.

El rescate de un ñandú en La Plata

A raíz de una aparente lesión de animal, se dio aviso sobre el estado de salud y se decidió el traslado al espacio especializado que funciona en el Bioparque, del que participaron Guardaparques, el área de Fauna Silvestre de la Provincia de Buenos Aires y el Bioparque de La Plata.

Allí, el animal fue atendido por especialistas, que evaluarán su estado y determinarán si puede ser liberado nuevamente en su hábitat.

Cómo trabajan los veterinarios que recuperan especies

Con diferentes matices, los centros de recuperación de especies suelen proceder de manera similar una vez que ingresa un animal rescatado, dado que se activa un mecanismo de trabajo específico, que sigue con una evaluación visual y clínica del caso.

El ñandú liberado en el Bioparque de La Plata

Posteriormente, la etapa de rehabilitación se enfoca, según la situación del animal, en un tratamiento sobre la enfermedad o en un proceso de rehabilitación de los comportamientos naturales.

Finalmente, se traslada al ejemplar al sitio de reinserción seleccionado que, habitualmente, coincide con una reserva natural.