Cuánto gana el personal de Gendarmería Nacional Argentina en agosto 2026

Los gendarmes de todo el país reciben en agosto un salario similar al de los meses previos, debido que aún no se establecieron actualizaciones de haberes que impacten en el cobro mensual.

Los gendarmes esperan una nueva resolución que actualice los salarios mensuales marcelo-manera-7533 - LA NACION

De esta manera sigue vigente la grilla salarial dispuesta por la última resolución dictada por el Ministerio de Seguridad para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado.

Cuál es el salario de los gendarmes en agosto de 2026

De acuerdo al normativa en curso, los siguientes son los montos salariales de los gendarmes para el octavo mes del año:

Cargo Monto de agosto Comandante General $2.635.216,00 Comandante Mayor $2.398.955,25 Comandante Principal $2.153.607,57 Comandante $1.771.955,58 Segundo Comandante $1.453.912,27 Primer Alférez $1.226.738,49 Alférez $1.089.756,36 Subalférez $990.687,61 Suboficial Mayor $1.533.000,48 Suboficial Principal $1.387.330,82 Sargento Ayudante $1.261.209,85 Sargento Primero $1.146.554,38 Sargento $1.042.322,17 Cabo Primero $947.565,63 Cabo $861.423,24 Gendarme $783.112,06 Gendarme II $711.920,04

Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en agosto de 2026

En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

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