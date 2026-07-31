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Cuánto gana el personal de Gendarmería Nacional Argentina en agosto 2026
Los integrantes aún no tendrán una actualización de los haberes; cuáles son los montos para cada categoría
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LA NACION
Los gendarmes de todo el país reciben en agosto un salario similar al de los meses previos, debido que aún no se establecieron actualizaciones de haberes que impacten en el cobro mensual.
De esta manera sigue vigente la grilla salarial dispuesta por la última resolución dictada por el Ministerio de Seguridad para las distintas categorías de trabajadores que se definió el año pasado.
Cuál es el salario de los gendarmes en agosto de 2026
De acuerdo al normativa en curso, los siguientes son los montos salariales de los gendarmes para el octavo mes del año:
|Cargo
|Monto de agosto
Comandante General
$2.635.216,00
Comandante Mayor
$2.398.955,25
Comandante Principal
$2.153.607,57
Comandante
$1.771.955,58
Segundo Comandante
$1.453.912,27
Primer Alférez
$1.226.738,49
Alférez
$1.089.756,36
Subalférez
$990.687,61
Suboficial Mayor
$1.533.000,48
Suboficial Principal
$1.387.330,82
Sargento Ayudante
$1.261.209,85
Sargento Primero
$1.146.554,38
Sargento
$1.042.322,17
Cabo Primero
$947.565,63
Cabo
$861.423,24
Gendarme
$783.112,06
Gendarme II
$711.920,04
Cuánto ganan los gendarmes con funciones de prevención barrial en agosto de 2026
En tanto, los gendarmes que cumplan tareas de prevención barrial cuentan con un esquema suplementario especial para calcular sus ingresos:
- Comandante General: $1.099.756,56
- Comandante Mayor: $956.312,03
- Comandante Principal: $820.868,51
- Comandante: $707.647,32
- Segundo Comandante: $604.823,59
- Primer Alférez: $525.932,96
- Alférez: $482.508,12
- Subalférez: $446.764,19
- Suboficial Mayor: $647.790,14
- Suboficial Principal: $605.411,34
- Sargento Ayudante: $565.806,85
- Sargento Primero: $523.895,10
- Sargento: $471.979,46
- Cabo Primero: $410.415,01
- Cabo: $383.565,96
- Gendarme: $358.473,13
- Gendarme II: $343.478,67
Cuáles son los requisitos para ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina
- Ser argentino, nativo o por opción.
- Poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado.
- Tener entre 17 y 25 años de edad al 31 de diciembre del año en curso de su postulación (los postulantes menores de edad deberán presentarse acompañados de ambos padres o tutores indefectiblemente, con documentación que lo acredite).
- Estatura: mujer, entre 1,60 y 1,85 centímetros y hombre: entre 1,66 y 1,95 centímetros.
- No se permiten tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la fuerza.
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