Debe comenzar su maestría en Estados Unidos y no puede hacer la transferencia a la universidad por el impuesto país

Florencia Fernández es abogada y fue admitida para hacer una maestría en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Sin embargo, sus planes peligran porque no puede hacer la transferencia por el impuesto país, costo que la entidad bancaria le había anticipado que no tenía que pagar.

“No hay alternativa, la situación es gravísima: si yo no pago, si no se me liquida la plata, no puedo cursar. No tengo forma porque no me dejan transferir el dinero sin el impuesto país. Fue una cuestión determinante a la hora de decidir estudiar afuera, es bastante costoso hacer el programa”, explicó Fernández, en una entrevista de LN+.

En ese sentido, sostuvo que tomó la decisión de aplicar a la universidad porque no debía pagar otros tributos. “Un punto a analizar fue ver si me cobraban este impuesto o no. Consulto antes con el banco y me dicen que estaba libre de impuestos. Ahora, cuando voy a efectivizar el banco, no puedo”, dijo la abogada.

“No es una cuestión de cepo, es una cuestión de una interpretación errónea que está haciendo el banco respecto a la ley que impone el impuesto país. El banco sostiene que esta operación está alcanzada por el impuesto país, cuando, con tal solo mirar el artículo 35 de esta ley, es evidente que no”, aseguró la joven.

No puede viajar a cursar su maestría por problemas con la transferencia bancaria en dólares

Además, profundizó: “La ley grava determinadas actividades como el atesoramiento, las compras de dólares sin motivo específico, los pagos con tarjeta de crédito, el turismo, y el transporte de pasajeros. En ningún lado dice que están gravados los programas educativos”.

Y continuó: “Yo cargué la solicitud el 29 de junio. Idas y venidas hasta que el viernes me dicen que está bien, pero que la operación está alcanzada por el impuesto país y la percepción de ganancias. Pretenden cobrarme un 45% de percepción de ganancias. Quieren cobrar un 10% más de lo que corresponde en concepto de nada”.

Fernández, en tanto, contó que se viene preparando hace muchos años para aplicar a la universidad. “El proceso de admisión es una cuestión complicada. En mi caso, la preparación comenzó desde el colegio secundario. Hace años que viene siendo un objetivo para mí y vengo trabajando muy duro”, reconoció.

“Me admitieron, después de mucho tiempo. Está en duda si me voy, todavía no lo sé. Tengo pasaje para el 30 de julio, pero tengo un tema que me impide saber si viajo o no: el pago de la matrícula. Tengo que pagar antes del 1° de agosto para que la universidad no cancele mi admisión, pero se me está haciendo imposible hacer la transferencia desde mi banco en la Argentina hasta allá”, se lamentó.