Del Nobel al quirófano: realizan la primera cirugía del mundo con tejido cardíaco creado a partir de células madre

Durante décadas, la insuficiencia cardíaca avanzada se pareció bastante a una lona de pileta pinchada. Los médicos podían intentar aliviar el problema, frenar su progresión o, en los casos más graves, reemplazar por completo el corazón mediante un trasplante. Pero no existía una manera de colocar un “parche” biológico sobre el tejido dañado para ayudarlo a funcionar mejor.

Ahora, Japón acaba de dar un paso en esa dirección. Un hospital de Osaka realizó ayer por primera vez en el mundo un implante de láminas de músculo cardíaco fabricadas a partir de células madre reprogramadas, una tecnología derivada del descubrimiento que le valió el Premio Nobel de Medicina al científico japonés Shinya Yamanaka en 2012. La paciente, una mujer de unos 50 años con insuficiencia cardíaca grave, recibió tres láminas de cardiomiocitos derivados de células iPS durante una intervención de aproximadamente una hora.

El procedimiento marca el primer uso clínico de esta terapia desde que Japón le otorgó una aprobación condicional en marzo de este año. La tecnología, desarrollada por Cuorips junto con el equipo del cirujano cardiovascular Yoshiki Sawa, está destinada a pacientes con insuficiencia cardíaca severa que agotaron las alternativas terapéuticas convencionales.

Las células iPS —sigla en inglés de células madre pluripotentes inducidas— fueron desarrolladas por Yamanaka a partir de células adultas reprogramadas para recuperar la capacidad de transformarse en distintos tejidos del organismo. El hallazgo revolucionó la medicina regenerativa porque abrió la posibilidad de producir células especializadas sin recurrir a embriones humanos. Catorce años después de aquel Nobel, la tecnología comenzó a dar uno de sus primeros grandes saltos hacia la práctica médica cotidiana.

En este caso, los investigadores no implantaron células madre sin modificar ni intentaron reemplazar directamente el tejido cardíaco destruido. Primero transformaron las células iPS en cardiomiocitos, es decir, células musculares cardíacas, y luego las organizaron en láminas flexibles capaces de adherirse a la superficie del corazón.

Por eso los especialistas suelen describir el tratamiento como una especie de parche biológico. El tejido enfermo sigue estando ahí, pero las láminas implantadas pueden ayudar a mejorar el funcionamiento cardíaco mediante la liberación de sustancias que favorecen la reparación del músculo y la formación de nuevos vasos sanguíneos. Según la empresa desarrolladora, el objetivo es mejorar o mantener la función cardíaca y aumentar la capacidad física de pacientes con insuficiencia cardíaca grave.

Según la empresa Cuorips, el tratamiento RiHEART tiene un precio oficial de 53,2 millones de yenes (unos US$338.000), aunque desde septiembre quedó cubierto por el sistema público japonés para los pacientes que cumplan los criterios establecidos.

La cirugía fue realizada ayer en el Osaka Keisatsu Hospital. La institución informó que la intervención concluyó con éxito y destacó que se trata de la primera aplicación clínica de la terapia desde que quedó incorporada al sistema nacional de cobertura sanitaria japonés.

La terapia, comercializada bajo el nombre RiHEART, recibió una aprobación condicional y temporal por parte del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Ese mecanismo permite que tratamientos innovadores lleguen antes a los pacientes mientras continúan acumulándose datos sobre seguridad y eficacia. Los investigadores deberán seguir evaluando los resultados clínicos durante los próximos años antes de obtener una autorización plena.

La nueva tecnología no reemplaza hoy al trasplante cardíaco ni está diseñada para pacientes trasplantados. Según la información difundida por el hospital y la empresa desarrolladora, apunta a personas con insuficiencia cardíaca avanzada que agotaron las opciones terapéuticas convencionales y que, en muchos casos, tienen pocas alternativas disponibles antes de llegar a un trasplante. En un país que enfrenta una marcada escasez de donantes, los investigadores esperan que pueda transformarse en una nueva herramienta para parte de esos pacientes.

Para muchos investigadores, podría ser el primer paso hacia una nueva generación de tratamientos regenerativos capaces de reparar órganos dañados sin necesidad de sustituirlos por completo.

Además, el avance no se limita al corazón. Japón también aprobó en marzo una terapia basada en células iPS para la enfermedad de Parkinson, una señal de que esta tecnología empieza a expandirse a otros campos de la medicina.

Con información de AFP.