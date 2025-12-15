¿Delivery para presos? Cómo funciona la app que usan las familias de detenidos para enviarles productos

Además de hermanas, Carolina y Julieta son dos abogadas penalistas que un día tuvieron una idea: crear Penal Market, una app de delivery para presos. En diálogo con un móvil de LN+, explicaron su funcionamiento y aseguraron que “se trata de una iniciativa que nació gracias a la empatía”.

Penal Market, la nueva app para presos

“Esta aplicación está dirigida exclusivamente a los familiares de las personas privadas de su libertad”, explicó Carolina. “Porque los familiares muchas veces pasan situaciones super engorrosas, que con esta app se pueden evitar”, agregó.

Al momento de explicar el funcionamiento de la herramienta, Julieta tomó la palabra y dijo: “Tenemos nuestro propio depósito y logística: la mercadería va del depósito al penal, sin intermediarios“.

Carolina y Julieta, las creadoras de Penal Market

El catálogo de Penal Market está compuesto por 255 productos aprobados por el Servicio Penitenciario. Además de alimentos, hay elementos de limpieza y aseo personal.

Sobre la mercadería excluida, Carolina detalló: “No hay vidrio, no hay lata, no hay desodorantes con alcohol, ni bebidas oscuras. Tampoco hay galletitas rellenas, donde se pueden ocultar cosas”.

Las hermanas aclararon que, en todos los casos, los productos reciben la requisa reglamentaria y que “son independientes a los que pueden ingresar las familias por su cuenta”.

Se viene la tienda

En su testimonio con el móvil de LN+, las abogadas penalistas creadoras de la app hicieron mención de lo que se viene. “Para más adelante planificamos presentar la tienda de Penal Market, donde se va a poder adquirir vestimenta, calzado, colchas y frazadas”, subrayó Carolina.

“Es una app como cualquier otra: donde se puede ver en qué instancia está el envío, haciendo un seguimiento de la trazabilidad”, apuntó Julieta.

Por último, y alejándose de la idea de solo satisfacer una necesidad cotidiana, Carolina concluyó: “Con Penal Market no ofrecemos comodidad. Simplemente dignidad y respeto para un ciudadano inocente, como en este caso son los familiares, a quienes le toca vivir una situación así”.