Demoras para renovar el pasaporte: cuánto tardarán en recibirlo aquellos que ya iniciaron el trámite

Otro coletazo más de la pandemia de coronavirus en la vida de los argentinos son las demoras para renovar el pasaporte. LA NACION hizo una recorrida a través de tres sedes porteñas del Registro Nacional de las Personas (Renaper), para consultarles a aquellos que acababan de iniciar el trámite cuánto tiempo de demora les comunicaron hasta poder recibir ese documento, y la respuesta era unánime: “Me dijeron tres meses”.

Sin embargo, desde dicho organismo afirmaron a este medio que ahora la situación se empezó a normalizar y los que empezaron el trámite hoy tendrán que esperar solo 20 días hábiles, y no tres meses. Remarcaron que la demora se debe a la escasez de microchips que llevan los pasaportes, un problema que padecen muchas industrias alrededor del mundo, pero que hay en caso de necesitar el pasaporte con urgencia, hay vías para acelerar el trámite.

“Yo soy venezolana y le vine a hacer le pasaporte a mi hijo que nació en la Argentina. No sabía de la demora para la entrega de este documento, de todos modos no tengo ningún viaje previsto así que no hay ningún apuro”, dijo a LA NACION Gabriela, que prefirió resguardar su identidad. Ella se encontraba en la sede del Renaper ubicada en Brasil 966. Pocos minutos después fue atendida, y al terminar el trámite agregó: “Efectivamente me dijeron entre tres y cuatro meses de demora, creo que es un montón, ojalá me llegue antes, pero bueno, como dije, no tenemos apuro porque no vamos a viajar”.

El interior de la sede del Renaper ubicada en Brasil 966 Fabián Marelli

Desde el Renaper explicaron a LA NACION que el retraso en la entrega de pasaportes es un problema que se replicó en buena parte del mundo por la falta de los microchips que usan esos documentos para entregar a las autoridades migratorias información de cada pasajero. Indicaron que la situación ya se está normalizando y las demoras para aquellos que lo tramiten esta semana no debería exceder los 20 días. Señalaron que si les dijeron a las personas que van a tener que esperar tres meses es porque aún los agentes no “internalizaron” que la espera ya no será tan prolongada y aseguraron que internamente van a reforzar ese mensaje para que puedan darle una respuesta más precisa a los solicitantes.

Modo exprés

Además, agregaron que, para aquellos que necesiten el pasaporte con urgencia, existe la posibilidad de abonar $7500 pesos por el “pasaporte exprés”, que se entrega dentro de las 96 horas hábiles, mientras que el trámite del pasaporte regular cuesta $4000.

Por otro lado, indicaron desde el Renaper que si una persona hizo el trámite regular hace más de 14 días, necesita viajar con urgencia y aún no recibió el pasaporte, puede llenar un formulario de emergencia y luego de completar esa planilla virtual recibirá el documento a los pocos días. Y siempre, antes de recibir el pasaporte, las personas serán notificadas por mail o SMS, según el contacto que hayan dejado. Cabe aclarar que en esa planilla deberán volcar los datos del viaje a realizar, para evitar que cualquier persona sin un motivo justificado acceda a esa vía para acelerar el trámite.

Largas filas para sacar el DNI y el pasaporte en la sede del Renaper ubicada en Av. Colon 1093 Fabián Marelli

“La demora en la entrega de pasaportes es un problema mundial. En Estados Unidos llegó a haber un tiempo de entrega de cinco meses. Son los mismos microchips que escasean para la industria automotriz y en muchas otras. Ahora la situación está prácticamente normalizada. Si una persona inicia hoy el trámite lo recibirá a los 20 días, mientras que el que empiece el trámite el mes que viene tendrá que esperar 15 días, que era el tiempo que demoraba antes de la pandemia. Pero, también existe la opción de hacer el trámite exprés”, indicaron fuentes del Renaper.

Según señalaron, por el freno que impuso la pandemia, han faltado, además de los microchips, varios insumos de una cadena productiva que desde el Renaper definieron como “compleja”. Para solucionarlo, desde el organismo afirmaron que han hecho gestiones con distintos proveedores del mundo para agilizar la producción.

“Tratamos de buscar nuevos proveedores de los insumos que necesitamos para la producción. En el caso de los microchips, solo hay cinco fabricantes en todo el mundo, por lo que fue complejo destrabar esa situación. Además, este año cae justo el vencimiento de muchos pasaportes porque en 2011, cuando se empezó a utilizar el chip en los pasaportes, muchos renovaron ese documento y ahora esos documentos llegaron a la fecha de caducidad. La fábrica a nivel local está funcionando a pleno. En lo que va del año se hicieron 474.941 pasaportes, mientras que en el mismo período de 2019 se realizaron 202.420″, describieron fuentes del Renaper.

Mientras que fuentes del ministerio del Interior indicaron a este medio una versión similar: “El problema es que se vencen muchos pasaportes este año y coincide con la falta de microchips que llevan estos documentos y que hacen que el pasaporte argentino sea uno de los más seguros del mundo. Sin embargo, este problema ya se empezó a destrabar y la situación se está normalizando”.