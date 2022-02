Denuncian a un jardín maternal luego de que una vecina grabara cómo maltrataban a los niños

La semana pasada, una vecina de la ciudad de Rosario, preocupada por los llantos y gritos de niños que provenían de un jardín maternal lindero a su casa, registró con su celular lo que ocurría en el patio del lugar. Esas imágenes, en las que se ve cómo una mujer, que sería la directora del lugar, zamarrea de un lado a otro a un niño, sirvieron luego para que se realizará una denuncia contra esa institución.

La madres y padres de los niños, alertados por las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales, hicieron ayer un reclamo ante el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe a cargo Gabriel Savino, según informó hoy el portal de noticias locales El Ciudadano Web.

El grupo planteó a Savino que sus hijos e hijas fueron víctimas de malos tratos en el jardín maternal y relataron que habían notado malestar en los menores a la hora de asistir al jardín y que incluso les llamaban la atención algunos rasguños y moretones que tenían.

La Defensoría, a través de su Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito (CAV), presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación.

En este contexto, María Laura Pasquero, directora del CAV, también dirigió una nota a la dependencia municipal encargada de controlar a los jardines maternales privados para que tome intervención en el caso.

“Vinieron aproximadamente diez padres y madres de niños y niñas que concurren, o concurrían, a un jardín maternal particular de zona norte. Me relataron los hechos de los que recién tomaron conocimiento hace unos días, por la intervención de una vecina que filmó. Pude ver algunas imágenes y son realmente escalofriantes. No está bueno naturalizar situaciones que tienen que ver con el deber de cuidar. No está bien zamarrear. No está bien gritar”, dijo Pesquero al medio El Litoral.