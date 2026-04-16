Una mujer denuncia que sus cuatro sobrinos habrían sufrido maltrato por parte de su madre y su pareja

Una mujer denuncia una presunta situación de maltrato infantil que involucra a sus cuatro sobrinos y que habría sido ejercida por su madre y su actual pareja, en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas. Además, reclama información sobre el estado y el paradero de tres de ellos.

Natasha Romero, tía paterna de los menores, difundió el caso a través de Facebook, donde aseguró que los chicos habrían sufrido abuso, y compartió un video en el que uno de los menores intenta escapar de la casa de su progenitora.

En la publicación, Romero expresó su preocupación por la situación actual de los niños y denunció la inacción de las autoridades. Identificó a los menores como León, de 11 años; Austin, de 9; Evan, de 7; y Mateo, de 5.

Según relató, a raíz de los supuestos abusos y agresiones que habrían sufrido los cuatro hermanos por parte de la pareja de su madre, a quien identificó como Enzo Luque, los menores quedaron bajo el cuidado de su padre, Esteban Gonzalo Romero, y de la familia paterna, luego de denuncias y pericias judiciales.

El video compartido por la mujer en donde asegura que su sobrino intentaba escapar de la casa de la madre

Sin embargo, sostuvo que el 27 de febrero la progenitora, Vanesa Coronel, realizó una presentación ante el Servicio Local de Protección de los Derechos de los Niños de Malvinas Argentinas y que, a partir de esa intervención -en la que participaron una psicóloga y una trabajadora social- los hermanos fueron llevados nuevamente con ella, sin contemplar -según su relato— las denuncias previas ni un acuerdo vigente de tenencia compartida.

Este acuerdo judicial regulaba el vínculo con la madre. Se trataba de un esquema que establecía que Coronel podía verlos solo algunos días a la semana y sin que los menores se quedaran a dormir en su casa, debido a los antecedentes del caso.

Estos antecedentes, según consignó Romero, eran de violencia física y psicológica de parte de Luque. Además, acusó que Coronel había sido advertida de las actitudes de su pareja, pero que no creyó las acusaciones y decidió continuar la relación. “Lo quemó con un cigarrillo y le pegó con un palo”, insistió Romero sobre el accionar del novio de la madre.

La publicación de Natasha Romero en Facebook

Por otro lado, remarcó las primeras pericias judiciales habrían constatado que los chicos sufrían de un “fuerte deterioro emocional”, con “dificultades para dormir” y episodios de “incontinencia”. Y que, además, no contaban con ropa ni pertenencias básicas porque, según Romero, “la madre se había quedado con todo”.

Durante el tiempo que se mantuvo el acuerdo judicial de tenencia dividida, Romero aseguró acompañó a diario a los menores: los llevaba al jardín, a la escuela, a terapias, al pediatra y a sus actividades escolares. En ese contexto, recordó preguntas que los niños le habrían hecho: “Tati, ¿Enzo no me va a tocar más?” y “Tati, ¿mamá no me va a pegar más?”. Según afirmó, les respondía que no, porque entendía que estaban protegidos.

No obstante, desde el revés judicial, sostiene que los menores habrían dejado de asistir a sus terapias y perdieron sus rutinas. También señaló que la madre no había mantenido contacto con ellos durante el período en que estuvieron con la familia paterna.

Pareja de la madre de los menores, Enzo Luque Facebook Natasha Romero

Uno de los archivos que sumó en el posteo de Facebook, es un video sobre un episodio que habría ocurrido el 14 de marzo. Según su testimonio, León, el mayor de los hermanos, pidió ayuda e intentó escapar de la vivienda en la que se encontraba. Afirmó que en esas imágenes, integrantes de la familia materna lo redujeron y lo encerraron en un baño para impedirle salir.

El hecho derivó en la intervención de la policía de José C. Paz, que logró retirarlo del lugar. Desde entonces, aseguró que la familia paterna no tiene información sobre Austin, Evan y Mateo y que no se les permite contacto con ellos.

“La mamá sigue con la misma persona denunciada por abuso. Hay violencia. Tenemos miedo por ellos. Nadie está haciendo nada. Ni el Servicio Local de Malvinas Argentinas, ni la DINAF, ni el juzgado. La jueza Paula Valeria Baggio, del Juzgado de Familia N°1 de San Martín, no está actuando“, sostuvo Romero.