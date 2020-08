El gobernador bonaerense solo habilitó los deportes individuales de lunes a viernes Crédito: Silvana Colombo

LA PLATA.- Los sábados y domingos estarán prohibidas las prácticas de deportes individuales en la provincia, pero muchos municipios ya esbozaron un vericueto legal para evadir la directiva sanitaria y las permitirán también los fines de semana.

El gobierno de Axel Kicillof dispuso habilitar los deportes individuales, desde el 24 próximo, de lunes a viernes, con profesor en caso de los deportes amateur y sin instructor solo para los federados. La resolución de la Jefatura de Gabinete de la provincia habilitó tenis individual, golf, surf, skate, atletismo, remo y canotaje, preparación física individual con entrenador personal, deportes ecuestres, ciclismo, patín, pesca, tiro deportivo individual y en espacios abiertos, paddle, ping-pong y bádminton en clubes y polideportivos.

Es más restrictiva que la norma del Ministerio de Turismo y Deporte de Nación, que no prohibió estas prácticas los fines de semana y llamó deportes individuales a disciplinas como andinismo, pentatlón, pesas y triatlón. "La idea es revisar todo, cada dos semanas. Pusimos más actividades que no están en el decreto, como tiro deportivo y patín", dijo el subsecretario de Deportes, Javier Lovera, a LA NACIÓN.

"Nuestro objetivo es estimular el trabajo de los profesores y entrenadores, profesores de tenis, canotaje y remo, para que la gente vuelva a trabajar", dijo Javier Lovera.

"No lo permitimos en principio los fines de semana para evitar muchas aglomeraciones," dijo el funcionario provincial. "Si fuera criterio deportivo lo re abriríamos todo. Pero es un criterio sanitario", remarcó el subsecretario.

La situación en los municipios

Muchos intendentes no se ajustan a la resolución de Kicillof: invocaron el decreto nacional y redactaron una resolución local que habilita desde el lunes las prácticas de actividades deportivas a más de dos metros de distancia entre las personas, con tapabocas, con higiene de superficie. Y omiten mencionar cuáles son los días habilitados; el atajo consiste en citar la norma nacional.

Otros intendentes, que no tienen en sus distritos grandes espacios para prácticas deportivas, optan por abrir los parques aunque no está permitido para disciplinas no especificadas en el decreto provincial.

La rebelión silenciosa la lideran en forma más abierta los intendentes opositores. En Campana el intendente Sebastián Abella (Juntos por el Cambio) ya habilitó los deportes individuales con protocolos sanitarios, pero sin fijar días y horarios.

En San Isidro, el intendente Gustavo Posse anunció en las redes del municipio: "Desde el lunes 24 habilitamos todos los deportes individuales y náuticos. Las actividades deportivas se deberán practicar al aire libre". En Lanús, Néstor Grindetti se ciñó a dar permiso de lunes a viernes, pero dispuso abrir los parques para las prácticas, por ejemplo, de skate, running o ciclismo.

Intendentes del Frente para la Victoria consultados por LA NACIÓN admitieron que pasado mañana firmarán un decreto para habilitar los deportes individuales sin más especificación. En Ezeiza, Gastón Granados (Frente para la Victoria), permitirá los deportes en clubes de lunes a viernes, de 10 a 17. Los mayores de 15 años podrán practicar deportes individuales en plazas de 7 a 10 y de 17 a 22.

Pero cada individuo no dispone de libertad para salir entre semana: lo debe practicar de acuerdo a su número de documento en días pares o impares, acorde a la norma de circulación que rige en el municipio.

Los jefes comunales peronistas intentan ser más considerados con el gobernador a la hora de ceñirse a sus normativas. Pero muchos lo harán a su manera. Están convencidos de que tienen potestad para reglamentar los deportes en sus distritos, dado que también son los únicos a los que se les exigirá, luego, para velar luego por el cumplimiento.

"El control es de los municipio, polideportivos y clubes. Esta es una primera etapa y se debe monitorear", se admitió desde la subsecretaría provincial de Turismo.