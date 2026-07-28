Desbarrancó un auto en que viajaba una familia en Jujuy y murió un niño de 11 años

Un auto en el que viajaba una familia de cinco integrantes volcó este lunes en Jujuy tras desbarrancar en una curva de la Cuesta de Lipán. Por el impacto, un niño de 11 años murió y los otros cuatro pasajeros sufrieron heridas graves.

La familia, que vive en la localidad bonaerense de Ezeiza, circulaba en un Renault Fluence sobre la Ruta Nacional 52, desde las Salinas Grandes hacia Purmamarca.

Según la declaración del conductor —un hombre de 36 años que viajaba junto a su pareja y sus tres hijos menores—, el vehículo habría sufrido una falla técnica en el sistema de frenos durante la bajada, lo que le impidió tomar una curva a la altura del kilómetro 30.

La Cuesta de Lipán registra múltiples accidentes del mismo tipo, debido a la forma del trazado de la ruta Lugares

Tras perder el control, el auto -que hacía un recorrido turístico por la zona- cayó por un precipicio de aproximadamente unos 50 metros y quedó completamente destruido en el fondo del barranco, reporto el medio local El Tribuno de Jujuy.

La primera alerta a la Policía la dio un turista que pasaba por el lugar y que trasladó por sus propios medios a uno de los menores heridos hasta la Seccional N°57 para solicitar atención urgente. Al llegar a la zona, el personal del SAME constató el fallecimiento del menor a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

Los otros cuatro sobrevivientes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados de urgencia a un centro asistencial, donde permanecen internados bajo observación. Peritos de Criminalística y efectivos de la policía de Jujuy trabajan en el lugar para realizar los relevamientos correspondientes y corroborar las causas del hecho.

Distintos accidentes similares se registraron recientemente en el lugar - Bomberos Voluntarios Maimara

Otro accidente en Jujuy

En otro hecho ocurrido horas antes en la misma provincia, un hombre de 62 años murió tras perder el control de su auto sobre la Ruta Provincial 61, a la altura del ingreso a la finca “Tito Parra”, en la localidad de Aguas Calientes.

De acuerdo con la información del medio citado, el choque ocurrió este domingo alrededor de las 6, cuando el conductor circulaba a bordo de un Volkswagen Gol blanco. Por causas que todavía se investigan, impactó contra un obstáculo y su cabeza chocó contra el parabrisas.

Una mujer que presenció el incidente llamó de inmediato al 107 para pedir asistencia médica. Al llegar al lugar, el personal del SAME confirmó que el conductor ya no tenía signos vitales debido a un traumatismo encéfalo craneal grave.

Efectivos de la Subcomisaría de Aguas Calientes y peritos del Departamento de Criminalística trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar los peritajes del caso. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Arturo Zabala de la ciudad de Perico y posteriormente entregado a la familia.