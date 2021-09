Descanso. Nuevos destinos, cuarentenas previas y vacaciones adelantadas, así cambió nuestra forma de viajar

Son la envidia de sus redes sociales. Mientras sus amigos están enredados en el trabajo y en las clases, Martina Fernández y Germán Canassi se subieron a un avión, justo cuando levantaron la cuarentena para turistas que visitaran España y desde hace dos semanas no paran de subir fotos en Madrid, en Paris, en Ibiza… “Aguante la baja temporada”, contestó ella cuando alguien le preguntó cómo habían hecho para viajar. “Sacamos el pasaje en pesos, en cuotas y cada dólar que trajimos lo estamos gastando en comer rico, y pasear todo lo que podemos. Nos quedamos en hostels o en casas de amigos que nos reciben y caminamos un montón. Como no sabemos qué va a pasar en el verano, decidimos adelantar el viaje para ahora”, cuenta Martina.

No son los únicos. Según confirman los operadores, durante el último Travel Sale, la gran vedette fue la baja temporada, tanto para destinos nacionales como internacionales. En los próximos meses, antes de que llegue el verano, muchos concretarán sus viajes aprovechando la “bonanza sanitaria”, y la baja en los contagios que se vive en el país. Viajar fuera de temporada alta ya era una tendencia, sobre todo para quienes no tienen hijos en edad escolar. Sin embargo, este año, después de muchos meses sin viajes, no son pocos los que se animaron a organizar viajes durante los meses laborables y a tomarse unas semanas del colegio y del trabajo.

Poco para el verano

En Avantrip, explican que durante la última campaña, sólo el 20 por ciento de las ventas registradas en el Travel Sale apuntaron al verano 2022. En cambio, hubo mayor interés en reservar para la temporada baja. Los picos de reserva son para octubre y diciembre de este año. “Desde la reanudación de vuelos de noviembre de 2020 los viajeros mantienen una mirada de corto plazo en sus compras. No es habitual la reserva con tantos meses de anticipación como se dio hasta 2019”, explican en la agencia. “El 80 por ciento de las ventas se asociaron a compras de temporada baja, principalmente concentradas de septiembre a noviembre”, apuntan.

Lo mismo registran en Despegar: “Notamos una marcada preferencia de los argentinos por la elección de viajes en meses previos al verano, sobre todo septiembre y noviembre, cuando se trata de viajes dentro del país. Viajar en temporada baja es una gran oportunidad porque los precios suelen ser más bajos y los puntos turísticos principales de los destinos no están repletos. Creemos que esta tendencia también está influenciada por Previaje que reintegra el 50% del valor del viaje en crédito para todos los destinos de Argentina. El primer mes en que se puede viajar con el programa es noviembre y los argentinos están aprovechando esta oportunidad”, explica Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Cancún es uno de los destinos elegidos para el descanso

“Nosotros adelantamos las vacaciones para noviembre. Nos vamos al Sur: Bariloche y San Martín de los Andes. Ya avisamos en el colegio y no tenemos problema. Como sabemos que ahora bajaron los contagios y que los pasajes eran muy convenientes, nos decidimos a viajar antes de que llegue el verano”, cuenta Florencia Tucci, diseñadora que movió las vacaciones de su familia para baja temporada. Sus hijas Antonella, de 8 años y Sofía de 5 ya están contando los días para ese viaje.

Los que se autoaíslan para cuidar su viaje

Algo similar les ocurre a Nicolás Kriger y Camila Soltano. Pero ellos no sólo están contando los días para el viaje sino también para que comience su cuarentena. Porque como se van a Nueva York a mediadios de octubre y no quieren que nada empañe ese viaje, decidieron realizar un aislamiento voluntarios de 15 días previos al viaje, para evitar cualquier posibilidad de contagio. “Dos semanas antes nos despedimos de la familia y nos mantenemos sin contactos sociales para estar más tranquilos. No es que nadie nos lo haya impuesto, decidimos hacerlo nosotros para no tener sustos a último momento”, apunta Camila.

Según las operadoras, los destinos locales más vendidos durante el Travel Sale fueron Bariloche, Buenos Aires, Mendoza, Ushuaia y El Calafate, Córdoba, Iguazú y Salta. A las agencias les llamó la atención el crecimiento de Mendoza como destino. Es que justamente esa provincia lanzó un programa de promoción del turismo para baja temporada, que permite adquirir servicios turísticos con descuentos de hasta el 50 %, para utilizar en la provincia hasta el 19 de diciembre.

Las Cataratas del Iguazú figuran entre los lugares de descanso más buscados

Pero la tendencia de adelantar las vacaciones no fue sólo para viajes dentro del país. Para viajar al exterior, también vendió más en la temporada baja que el verano de 2022, explican los operadores. Entre los destinos más elegidos, figuran Miami y Cancún, que ya desde el año pasado venían liderando la tendencia. Pero, con el cambio en la obligatoriedad de hacer cuarentena para visitantes, España también se sumó a la lista de los más elegidos, explican en Avantrip, sobre todo Madrid, que superó en ventas a Barcelona. “Se destacaron Río de Janeiro (aéreos) y Buzios (paquetes de viaje) con un pico de ventas para diciembre y febrero. Los buenos precios de Brasil tuvieron como protagonistas a viajeros que están fuera de las edades de riesgo y aprovecharon las ofertas disponibles que llegan de aerolíneas que antes de fin de año volverán a volar algunas rutas para conectar Buenos Aires con destinos de Brasil”, detallan en esa operadora.

Los viajeros eligieron distintos momentos del año para viajar según el destino. En Despegar aseguran que para los viajes internacionales, enero fue el mes elegido por la mayoría. Mientras tanto, para viajes dentro del país, que representaron el 90% de sus ventas, la tendencia fue la preferencia por viajes en noviembre.

En Avantrip, los destinos internacionales más vendidos fueron Miami, con picos para viajar en noviembre y diciembre. Cancún, con gran demanda para diciembre y abril próximo. Madrid, con récord de venta de pasajes para en febrero y mayo próximos. Nueva York, con picos en octubre y abril próximos. Y Rio de Janeiro, con mucha demanda en diciembre y febrero.