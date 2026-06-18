Descubren una nueva especie de mamífero en Córdoba y lo nombraron en honor al Conicet

La Administración de Parques Nacionales (APN) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) descubrieron un nuevo mamífero que vive en el Parque Nacional Traslasierra y que pertenece al grupo de los roedores, ahora conocido como rata vizcacha del Chaco Serrano (Apnoctomys conicetorum).

El equipo de investigadores que descubrió la nueva especie

Se trata de un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, los carpinchos y las maras. Es de tamaño mediano, de unos 35 centímetros, con una cola larga y peluda. Su distribución se restringe a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que encuentran protección en el Parque Nacional Traslasierra. Su dieta estaría mayormente constituida por bromelias, que crecen abundantemente en su hábitat.

El descubrimiento de esta especie representa un importante aporte al conocimiento de la biodiversidad argentina y resalta el valor de las áreas protegidas para la conservación de especies aún desconocidas para la ciencia.

Cómo se llegó al nombre de la nueva especie

La denominación científica que recibió la especie rinde homenaje a dos instituciones históricas del país en materia de conservación de la biodiversidad y su estudio científico: la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET, con sus equipos de investigadores, becarios, técnicos, administrativos y guardaparques.

Si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de la Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000.

“Este roedor se caracteriza por una combinación única de rasgos morfológicos, incluyendo una cola larga y muy peluda; coloración dorsal marrón grisácea que contrasta con el vientre blanquecino; cráneo robusto, con un rostro proporcionalmente corto”, se lee en el artículo publicado el pasado 12 de junio en Vertebrate Zoology.

El estudio remarca que “los especímenes del nuevo género y especie fueron capturados en laderas rocosas con abundante vegetación de bromelias en el sotobosque. Este hallazgo resalta la importancia de continuar la investigación de campo, especialmente en áreas que no han sido exploradas previamente”.

Equipo de CONICET Halla una nueva especie de mamíferos en las sierras de Córdoba



Se trata de un roedor que representa un género hasta ahora desconocido para la ciencia. https://t.co/3YbJTJZK98 — IDACOR I CONICET-UNC (@idacorconicet) June 17, 2026

Dónde se vio a la nueva especie de roedor

Además del registro para el Parque Nacional Traslasierra, la especie cuenta con registros visuales en varias otras localidades sobre esta misma franja serrana, entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní.

La zona en la que vive la nueva especie de roedor

Este descubrimiento, trascendente para la investigación de la biodiversidad local, es producto de un trabajo conjunto de distintos organismos, instituciones y universidades.

En el trabajo se destacó la intervención de los investigadores Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi, investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (Iadiza-Conicet), el Instituto de Antropología de Córdoba (Idacor-Conicet), el Museo de Antropología (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).