Descubrió en Italia su amor por la cocina y ahora representará a la Argentina en un concurso gastronómico en Panamá: “Ser el único es un mérito doble”

Santiago Pereyra tiene 29 años, es chef en un restaurante porteño con estrella Michelin y representará a la Argentina en un concurso de gastronomía internacional en Panamá. En diálogo con LA NACION contó cómo se enamoró de la cocina tras años de vivir en Italia y explicó los desafíos que conlleva enfrentarse a una competencia de tales características.

Nacido en Carlos Casares, hace siete meses que pertenece al equipo de Crizia, un restaurante de Buenos Aires ubicado en el puesto 40 de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 y que este año renovó su estrella Michelin. Después de concursar en una convocatoria nacional, resultó electo entre más de 30 argentinos para disputarse el reconocimiento de mejor chef en la región y avanzar a una instancia intercontinental el año próximo.

Santiago tiene 29 años y eligió combinar los productos del mar argentino con la pasta para su presentación en Panamá (Fuente: Gentileza)

Influencia de la nonna, espíritu italiano

Mucho antes de dedicarse a la gastronomía, Pereyra optó por la carrera de psicología y más tarde por la de profesor de tenis, pero algo dentro de él sabía que ese no era el camino.

Abandonó todo y se mudó a Italia, donde trabajó durante un año en un emprendimiento de agroturismo. Allí pudo conocer de cerca el cuidado de la huerta, la producción de aceite de oliva y la cocina casera de raíces tradicionales. “El día que me tocaba hacer cenas privadas era el momento que más disfrutaba y no veía las horas pasar; no lo veía como un trabajo, sino como un hobby y una pasión en desarrollarlo de manera profesional”, mencionó.

Volver a sus orígenes despertó en él la necesidad de estudiar y perfeccionarse, algo que lo conectó directamente con su niñez, cuando cocinaba pasta con su abuela —quien le enseñaba palabras en italiano— y su mamá.

La experiencia e influencia del chef le sirvieron para adaptar y combinar su esencia italoargentina, que lo llevó a donde está hoy. “Cada vez que me toca trabajar un producto, elegiría la gastronomía italiana porque es un tema familiar”, afirmó.

Santiago Pereyra representará a la Argentina como chef joven en Panamá

De Buenos Aires a la ciudad de Panamá

La firma italiana S.Pellegrino desarrolla el S.Pellegrino Young Chef, una competencia gastronómica a nivel mundial dedicada a descubrir, conectar y acompañar a la próxima generación de talentos culinarios. La iniciativa ofrece oportunidades de formación, mentoría, visibilidad y desarrollo profesional.

Durante cuatro jornadas, 15 jóvenes chefs latinoamericanos participarán de la Final Regional en distintas actividades y presentarán sus platos con el objetivo de representar a la región en la Grand Finale de Milán en 2027.

El martes 29 de septiembre, Pereyra presentará “La herencia y el mar argentino”. Después de una clasificación que se llevó a cabo en la Argentina, quedó como único finalista a nivel nacional: “No era necesario que quedara uno solo, pero fue un mérito doble cuando me llegó la notificación por haber sido el único”.

Sobre los desafíos que enfrentará en esta competencia, mencionó: “Con mi mentor Gabriel Oggero nos venimos preparando muy bien, aunque siempre es difícil llegar y adaptarse a una cocina nueva; eso te juega en contra, pero va a estar bueno y voy a crecer en lo personal. Qué más lindo que representar a mi país y que la gastronomía argentina crezca, que tiene un potencial terrible y que se ve con el paso de los años que crece más internacionalmente”.

Santiago competirá en la final regional de S.Pellegrino Young Chef y espera llegar a la final intercontinental en Milán (Fuente: Gentileza)

Para su presentación, el chef pensó en iniciar con un bowl de pasta, que es un cappellaccio. La masa estará hecha de tinta de sepia, que toma un color negro. “Eso básicamente es toda mi infancia resumida en un bowl, algo que hacía con mi abuela, mi mamá, entonces me transmite muchísimo”, dijo. Después estará relleno de pastrami, una crème fraîche y lima. En cuanto a la referencia al mar argentino como plato principal, eligió un róbalo patagónico.

“La idea de ese plato, como lo explico siempre, es poder llevar el mar argentino a una competencia internacional y que el mundo empiece a ver el potencial que tiene nuestro ecosistema marino, que es uno de los ecosistemas más valiosos del mundo”, reflexionó.

Santiago Pereyra espera seguir creciendo en su trabajo actual y que esta competencia lo proyecte a todo el país. Hacia futuro, anhela fundar su propio restaurante, con el que busca darle visibilidad a todos los productos argentinos, específicamente del mar, combinados con sus raíces italianas.