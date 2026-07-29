Desde Atacama hasta Magallanes: cuáles son las 13 regiones chilenas bajo alerta sanitaria por hantavirus tras 18 muertes

CHILE.- El Ministerio de Salud de Chile declaró ayer por primera vez una alerta sanitaria preventiva por hantavirus en 13 de las 16 regiones del país, ante la preocupación de las autoridades por el incremento de contagios y víctimas mortales. La medida, que se aplicará desde Atacama, en el norte, hasta Magallanes, en el extremo sur, regirá hasta el 31 de julio de 2027.

El decreto obedece a un marcado aumento en la mortalidad de la enfermedad, causada por el virus hanta, que es endémica en el territorio chileno. Según los datos oficiales, hasta la semana pasada se registraron 46 contagios y 18 fallecidos en lo que va del año, lo que representa una letalidad del 39%. A modo de comparación, en 2025 hubo 44 casos y ocho muertos, con una letalidad del 18%, según la cartera sanitaria. El año pasado, los contagios afectaron a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

“Estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, expresó la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro. El ministerio indicó que monitorea de “forma permanente” el comportamiento del patógeno.

El virus se transmite a través del contacto con el ratón de cola larga, un mamífero que habita en las zonas rurales y semirurales de prácticamente todo el país. Sus síntomas principales incluyen fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. Si bien históricamente se lo asoció a temperaturas cálidas, la autoridad advirtió que no es exclusivo del verano y solicitó reforzar los cuidados.

“Llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”, instó la autoridad sanitaria a la población.

Hace unos meses, el hantavirus captó la atención global por el estallido de un mortal brote en un crucero que zarpó desde Ushuaia, en el extremo sur de la Argentina. Ese episodio dejó tres muertos y al menos una docena de contagiados, y se asoció a la cepa Andes, presente en la región y capaz de transmitirse mediante contacto humano.

Por lo general, la enfermedad se propaga cuando las personas inhalan residuos contaminados de excremento de roedores, aunque el contagio interpersonal se da en casos raros. Actualmente, no existe vacuna ni tratamientos específicos.

Pese a la magnitud de la disposición, la alerta tiene un carácter preventivo y de preparación. El Ministerio de Salud acotó que la medida no implica que “exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”.

La resolución busca otorgar facultades extraordinarias ante “emergencias de grave riesgo sanitario” y agilizar los esfuerzos de vigilancia. Además, permite mejorar la gestión de recursos, facilitar la contratación de personal, reforzar la acción de control sanitario y habilitar la adquisición expedita de insumos mediante trato directo.

El decreto también contempla medidas ante el riesgo de una “multiamenaza sanitaria”, que abarca a otras enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos y animales, principalmente la influenza aviar y diversas arbovirosis, como dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Para las arbovirosis, la alerta sanitaria rige entre las regiones de Arica y Los Ríos. Para la gripe aviar abarca todo el país, ya que, a diferencia de otros años, la enfermedad se concentró en aves silvestres y de corral, no en plantas avícolas, según precisó la agencia Ansa.

La sanidad chilena ya tenía vigente una alerta epidemiológica por hantavirus desde noviembre de 2025, un mes antes de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) activara su propio aviso, en diciembre pasado, por el alza de casos en todo el Cono Sur, disposición que mantiene hasta la actualidad. Los hantavirus existen desde hace siglos y se cree que hay presencia del patógeno en todo el mundo.

Con información de las agencias AP, ANSA y Xinhua.