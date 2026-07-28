Chile declaró la alerta sanitaria en todo el país por un brote de hantavirus

SANTIAGO, Chile.– Chile declaró este martes por primera vez una alerta sanitaria por hantavirus en todo el país para extremar la vigilancia.

El Ministerio de Salud comunicó que la letalidad por esta enfermedad endémica, provocada por el ratón de cola larga, ha crecido este año.

El decreto publicado en el Diario Oficial también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis, es decir, enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla; y la influenza aviar.

Hasta la semana pasada, los datos oficiales registraron 46 contagios y 18 fallecidos en el último periodo, lo que representa una letalidad de 39%, frente a un 18% de 2025.

La medida se extiende desde las regiones de Atacama, en el norte, hasta Magallanes, en el sur, y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

⚠️ El Ministerio de Salud declaró Alerta Sanitaria por hantavirus, una medida preventiva que fortalece la respuesta del sistema de salud frente al aumento de la letalidad del virus registrado este año.



La detección oportuna puede marcar la diferencia. Infórmate y toma medidas… pic.twitter.com/tTx8I1ArGK — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 28, 2026

“El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país”, explicó la cartera de Salud en un comunicado.

La alerta, que es preventiva y de preparación, permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo.

La alerta no implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada.

El ministerio afirmó que monitorea de forma permanente el comportamiento del ratón colilargo y la enfermedad que provoca.

La cartera de Salud declaró que ha reforzado la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos.

“Llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”, instó la autoridad sanitaria a la población.

Desde diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos de hantavirus en todo el Cono Sur.

Operarios vestidos con equipos de protección retiran la basura del crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Rotterdam, Holanda, el 18 de mayo de 2026. Patrick Post - AP

La cuestión del hantavirus cobró notoriedad mundial en marzo pasado luego que en un crucero que había salido de Ushuaia y viajaba a Tenerife con 170 pasajeros y 57 tripulantes se produjo un brote de la enfermedad.

De los 13 pasajeros que contrajeron la enfermedad, tres murieron y fue necesario el seguimiento de contagios en 33 países durante cuatro meses.

Agencia Xinhua y Diario El Mercurio/GDA