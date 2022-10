Después de diez días, los alumnos levantan la toma en el Lengüitas: cuándo se retoman las clases

En una nueva asamblea realizada esta tarde, los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, conocida como Lengüitas, decidieron levantar la toma del establecimiento que sostienen desde el 26 de septiembre.

Así lo confirmaron padres de los alumnos, e informaron que sobre un total de 252 votos emitidos, hubo 203 en contra de continuar con la medida de fuerza que mantiene paralizado el nivel secundario de la institución, situada en el barrio de Palermo. Así, “a partir del jueves 6/10 [es decir, mañana] todos los niveles retomarán las clases normalmente”.

Esta mañana, como paliativo a la extensa toma en el tradicional colegio y en respuesta a las familias que estaban en contra de la protesta, el Ministerio de Educación de la ciudad habilitó la sede de la UniCaba, en la avenida Paseo Colón 255, para la cursada de los chicos de secundaria. Asistieron unos 200, según informó la cartera que conduce Soledad Acuña.

Sobre un total de 252 votos emitidos, hubo 203 en contra de continuar con la medida de fuerza en el Lengüitas Fabián Marelli - LA NACIÓN

A la salida de la jornada, a las 13, tanto los alumnos como los padres presentes anticipaban que durante la inminente votación se definiría el cese de la toma, que los estudiantes justificaron en cuatro reclamos: la mala calidad de las viandas; las reformas inconsultas en la currícula; un modelo escolar que incluya a toda la comunidad educativa y el fin de la persecución política a los centros de estudiantes.

Además de los 203 votos en contra de la toma, hubo 29 a favor, 8 nulos, 4 en blanco y 8 abstenciones.

Desde el Ministerio de Educación porteño también confirmaron que terminó la medida de fuerza.

La toma en el Lengüitas había comenzado cuando los alumnos se plegaron a la iniciativa del centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 en Lenguas Vivas Mariano Acosta, la primera en la cadena de protestas. En los días posteriores, otros 20 colegios porteños fueron tomados en diferentes momentos y otros tantos –incluido el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), dependiente de la UBA– se sumaron con pernoctes y asambleas permanentes, esgrimiendo los mismos reclamos y en solidaridad con los más afectados.

Esta mañana, alumnos del Lengüitas que no participaron de la toma concurrieron a clase en la UniCaba Tomás Cuesta - LA NACION

Ayer por la tarde los alumnos tuvieron una instancia de diálogo con el equipo de Soledad Acuña, tras la cual desde el ministerio comunicaron la propuesta de cursar en la UniCaba.

No obstante, los estudiantes del Lengüitas sostuvieron: “Como era de esperarse, en esta reunión no se solucionó ninguno de nuestros reclamos”, e instaron al resto del alumnado a no presentarse hoy en la UniCaba.

De acuerdo con el Ministerio de Educación porteño, tras finalizar la medida de fuerza en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, al momento solo permanece tomada la Escuela de Educación Artística Rogelio Yrurtia, situada en la avenida Juan Bautista Alberdi 4139.

Noticia en desarrollo

LA NACION