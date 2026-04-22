La Anmat suspendió dos laboratorios por incumplimientos en los certificados de Buenas Prácticas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) suspendió este martes actividades de dos laboratorios por irregularidades. Según estableció en las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, ambos incumplieron las Buenas Prácticas de la entidad ya que uno comercializaba medicamentos vencidos y otro operaba sin un director técnico.

En la Disposición 2063/2026, el organismo suspendió a la firma Biogamma como “empresa importadora de productos médicos” y “distribuidor de productos médicos y para diagnóstico de uso ‘in vitro’ sin cadena de frío”, cuyo establecimiento se encuentra en la provincia de Mendoza.

La Anmat explicó que, en este caso, el laboratorio solicitó la renovación de su autorización como distribuidor para efectuar tránsito interjurisdiccional de productos médicos, sin embargo, en la inspección se detectaron incumplimientos de la normativa. “En el depósito destinado a productos importados y nacionales aprobados se observaron productos vencidos, sin rótulo de importación, destinados a esterilización y almacenamiento de productos de reúso”, marcó.

Además advirtió que respecto a la trazabilidad del producto importado identificado como “XBA Biotan modular femoral steam uncemented 11,25 x 140 mm, fabricado por Biotech GmbH (Alemania), Lote N.º O00135, con vencimiento 30/11/2030 y PM N.º 1972-26″, la firma no aportó la totalidad de la documentación requerida al momento de la inspección.

“El depósito de productos nacionales se encontraba compartiendo con actividades de reúso, cuya práctica no está permitida, mientras que ambos depósitos presentaban manchas de humedad y deterioro edilicio, evidenciado por techos descascarados”, detalló la entidad.

En esta línea, la Anmat indicó que la firma no contaba con toda la documentación y registros que respalden el cumplimiento de las Buenas Prácticas de fabricación y realizaba actividades que pueden resultar “dañinas y peligrosas en cuanto a contaminación y confusión de los productos médicos”.

Por otra parte, a través de la Disposición 2144/2026, la Anmat suspendió el certificado de Buenas Prácticas para la Fabricación de la empresa Ripezzi porque carecer de un director técnico a cargo. La última funcionaria en ocupar el puesto lo abandonó el 18 de febrero de 2026 y a la firma se le dio un plazo de 10 días para reemplazarla, pero no cumplió.

En este sentido, también se prohibió el uso, comercialización y distribución con destino al tránsito interjurisdiccional de todos los productos y lotes importados por la firma, ya que todos ellos fueron adquiridos sin un director técnico a cargo.