Hay alerta amarilla por nevadas, vientos y frío extremo para este jueves 13 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por nevadas, vientos y frío extremo para este jueves 13 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay ocho provincias afectadas y el nivel de aviso podría implicar la presencia de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La advertencia amarilla por nevadas rige en el oeste de Salta, Catamarca y La Rioja, el noroeste de San Juan, el sudoeste de Mendoza y el oeste de Neuquén. El área puede ser afectada por nevadas persistentes y se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 60 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Además, podrían aparecer vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

En algunas provincias del país rigen alertas por nevadas y vientos SMN

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y, en caso de tener que circular, hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve. También aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable y un kit de emergencia.

A su vez, la alerta amarilla por vientos afecta al oeste de Catamarca y Salta. Según el parte, la zona cordillerana registrará vientos con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 kilómetros por hora.

En varias provincias rige una alerta por frío extremo SMN

Ante los fuertes vientos, el organismo recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y cerrar puertas y ventanas. Además, pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.

Por otra parte, hay una alerta amarilla por frío extremo en Tucumán, sectores de Catamarca y el este de Jujuy. De acuerdo con el SMN, estas temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.

En este contexto, se aconseja evitar la exposición prolongada al frío y, si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También se recomienda mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima de 12°C. Durante la mañana y el mediodía, el cielo estará nublado, mientras que por la tarde se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones del 40%. Por la noche volverán a aparecer nubes y durante toda la jornada se registrarán vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el viernes y el sábado se prevé un leve aumento de la temperatura, mientras que el domingo podrían volver las lluvias aisladas durante la primera mitad del día.

Pronóstico del tiempo para los próximos en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 5°C y una máxima de 11°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde se esperan lluvias aisladas y por la noche volverán las condiciones de nubosidad. Para el viernes se pronostican ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche.

En Córdoba, la temperatura mínima y máxima serán de 3°C y 14°C; 5°C y 16°C en Tucumán; 9°C y 11°C en Entre Ríos; 1°C y 16°C en Jujuy; 2°C y 16°C en Salta; 13°C y 20°C en Misiones; y 6°C y 17°C en La Rioja.

En tanto, se esperan mínimas y máximas de 6°C y 17°C en Santiago del Estero; 4°C y 16°C en San Luis; 5°C y 15°C en San Juan; 3°C y 14°C en Mendoza; 1°C y 11°C en Río Negro; 2°C y 12°C en Chubut; y -2°C y 4°C en Santa Cruz.