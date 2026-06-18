Día de la Bandera: por qué se celebra cada 20 de junio en honor a Manuel Belgrano

El Día de la Bandera se celebra cada 20 de junio en la Argentina y constituye una de las fechas patrias más importantes de la historia nacional. La jornada fue dispuesta en recuerdo de Manuel Belgrano creador de este símbolo patrio.

El Día de la Bandera coincide con el fallecimiento de Manuel Belgrano Archivo

Si bien la bandera fue izada por primera vez en febrero de 1812, la fecha fue elegida en el día del fallecimiento de este prócer, destacando su legado y rol fundamental en la lucha independentista.

Se trata de un feriado nacional inamovible, que en 2026 cae sábado. Durante esta jornada suelen realizarse actos oficiales, ceremonias y homenajes en distintos puntos del país. Uno de los momentos más representativos es la promesa de lealtad a la bandera que realizan miles de alumnos en escuelas argentinas.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera?

La conmemoración de esta jornada se encuentra vinculada al fallecimiento de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el 20 de junio de 1820. Más conocido como Manuel Belgrano, fue un abogado y militar que participó de la Revolución de Mayo.

En 1810, la Primera Junta le encomendó distintas tareas vinculadas a la organización de las fuerzas patriotas. Entre estas se encontraba la necesidad de contar con símbolos propios que permitieran distinguir a las tropas revolucionarias de los ejércitos españoles. De esta manera, Belgrano ideó la escarapela con los colores celeste y blanco. Algunas teorías afirman que la elección de este tono se debía al cielo, mientras que otras sostienen que se trata de un homenaje al manto de la Virgen María.

Con la aprobación de este diseño, decidió mantener estos colores para elaborar una nueva insignia que representara a las Provincias Unidas del Río de la Plata. De esta manera, creó la Bandera Nacional. El primer ejemplar fue confeccionado por María Catalina Echeverría.

La bandera fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en Rosario. Belgrano y las tropas del Regimiento Nº 5 fueron algunos de los asistentes de esta importante jornada histórica.

El 20 de julio de 1816, pocos días después de la Declaración de la Independencia, el Congreso de Tucumán aprobó oficialmente su diseño y se popularizó su uso en campañas militares. En 1938, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 12.361 que estableció el 20 de junio como el Día de la Bandera en homenaje a su creador en el aniversario de su fallecimiento.

La bandera argentina

El diseño de esta insignia patria sufrió diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. Una de las más significativas fue en 1818, cuando Martín de Pueyrredón dispuso la incorporación del Sol de Mayo en la franja central blanca. Este elemento hace referencia a la Revolución de Mayo de 1810 y se encuentra asociado también a la simbología inca. En la actualidad, el sol de la bandera posee un color oro y cuenta con 32 rayos alternados, rectos y flamígeros.

La bandera argentina está presente en los festejos masivos Marcelo Manera

El 20 de junio de 1957 se inauguró el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Fue construido en el lugar donde Belgrano realizó el primer izamiento y constituye uno de los espacios conmemorativos más importantes de la Argentina dedicados a la bandera nacional, que cada año lleva a cabo actos en su honor.