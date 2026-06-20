Día de la Bandera: por qué se conmemora hoy, 20 de junio

El 20 de junio, Día de la Bandera, se constituye como una fecha fundamental en el calendario nacional argentino, marcando un feriado inamovible que, en esta oportunidad, se articula con el fin de semana largo. La jornada no solo funciona como un espacio de descanso, sino que posee un profundo significado patriótico, dado que es el día elegido para conmemorar el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, abogado y jefe del Regimiento de Patricios, figura central en la construcción de la identidad nacional durante la revolución independentista.

La historia del símbolo patrio tiene su origen en 1810, cuando la Primera Junta le encomendó a Belgrano la tarea de crear una insignia que lograra distinguir a las tropas en el campo de combate y representara, al mismo tiempo, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras haber diseñado la escarapela con los colores celeste y blanco, el prócer extendió esta elección cromática hacia la bandera. El primer ejemplar, confeccionado por María Catalina Echeverría, fue izado por primera vez el 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, ante la presencia del propio Belgrano y los soldados del Regimiento N°5.

Retrato del Gral. Manuel Belgrano - Atribudo a Francois Casimir Carbonnier Wikipedia / cc

Aunque el diseño inicial fue ratificado formalmente por el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816, la trayectoria de aquel primer estandarte fue compleja: viajó junto a su creador hacia el Alto Perú y se mantuvo con paradero desconocido hasta el año 1883. No obstante, el vínculo emocional y político entre la figura de Belgrano y su creación persiste hasta nuestros días, consolidándose a través de la Ley 12.361, sancionada por el Congreso de la Nación en 1938, que estableció la conmemoración anual en la fecha del fallecimiento del prócer, ocurrido un 20 de junio de 1820 en su residencia de Buenos Aires.

Cada 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano Camila Godoy

En la actualidad, el 20 de junio se transformó en un hito transversal en la vida social y educativa del país. Durante esta fecha, miles de instituciones escolares en todo el territorio realizan el tradicional juramento a la bandera, un acto en el cual los alumnos expresan su compromiso y lealtad a la Nación. Esta ceremonia busca mantener vivo el legado del hombre nacido el 3 de junio de 1770, quien no solo fue un militar destacado, sino también un gestor clave en los primeros años de independencia. El feriado invita a reflexionar sobre la importancia de los símbolos patrios como elementos cohesionadores de una sociedad que, más de dos siglos después, sigue reconociendo en aquel estandarte celeste y blanco los valores fundacionales de su historia. La efeméride se consolida, entonces, como un momento de pausa necesaria para valorar la trayectoria de Belgrano, un hombre cuya visión estratégica permitió que la Argentina contara con un emblema propio capaz de identificar a la patria en su búsqueda de libertad, soberanía y unidad nacional frente a los desafíos que planteaba el siglo XIX.

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