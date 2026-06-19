Día de la Educación: contrapunto entre especialistas por el rol que deben tener el Estado y los docentes en las aulas

En medio de una crisis educativa consolidada, el interrogante sobre cómo reformar las escuelas que tuvo lugar ayer en el Día de la Educación Roberto Rocca organizado por el Grupo Techint, se centró en dos ejes: la necesidad de un Estado capaz de garantizar cambios estructurales a escala y la urgencia de devolverles a los docentes margen de decisión para ejercer su profesión con mayor autonomía.

Cecilia Veleda, doctora en sociología de la educación e investigadora principal del programa de educación de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), puso el foco en la falta de planificación de la formación docente. “Tenemos 32 instituciones cada millón de habitantes, mientras que el resto de la región tiene cinco o seis. La diferencia es gigantesca”, sostuvo.

Esta dispersión, marcó, atenta contra la calidad pedagógica, en un país sin estándares claros. “¿Qué capacidades tiene que tener un docente? ¿Qué tiene que saber hacer? ¿Qué tiene que saber un docente recién recibido? No lo tenemos definido en la Argentina”, advirtió, subrayando que el país carece de filtros de ingreso y evaluaciones de egreso. “Todo eso existe en buena parte de los países del mundo y no me refiero a Finlandia, sino a Perú, Chile, Ecuador, Brasil, que tienen porque consideran a la profesión docente una profesión muy relevante”, detalló.

Desde esta perspectiva, Veleda consideró al Estado como un actor central y consideró que no se soluciona con la autonomía escolar. “Los países que han mejorado lo han hecho con estados más fuertes, fortaleciendo sus capacidades de gobierno en el sistema educativo. No porque eso suponga decirle al docente cada cosa que tiene que hacer, pero para que todo un sistema educativo mejore, tiene que haber ministerios sólidos que conduzcan ese cambio en todo el sistema a través del tiempo. Que hasta ahora en la Argentina no hayamos logrado buena política educativa no quiere decir que tengamos que tirarla por la borda y tirarle el fardo a las escuelas”, opinó.

En abierta contraposición, Mariano Narodowski, director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella y exministro de Educación porteño, planteó una mirada crítica sobre la gestión verticalista y enfatizó en que ese tipo de cambios llevan tiempo. “Mientras tanto, estamos perdiendo una enorme oportunidad de trabajar bien con lo que tenemos”, consideró. Y propuso empoderar a los docentes.

La Escuela Técnica Roberto Rocca, sede del evento Escuela Técnica Roberto Rocca - Archivo

Para el docente y académico, la dirigencia política cayó en una lógica de desconfianza hacia el docente, intentando “hiperregular” la escuela mediante resoluciones que no llegan a la realidad del aula con instituciones desbordadas. “Hoy aprietan los botones y del otro lado no hay nada, cable pelado. Pero seguimos pensando como sociedad en que tenemos que hiperregular la escuela para decirle a los docentes qué es lo que tienen que hacer”, graficó.

Sostuvo que el compromiso docente se diluye cuando todas las órdenes vienen “de arriba”, convirtiendo al maestro en un ejecutor administrativo. “Hoy, por ejemplo, los regímenes académicos que se están modificando en la Argentina le sacan margen de maniobra a los docentes y todo el tiempo se quejan de eso: cómo se trabaja con la repitencia, con la disciplina, con la integración de chicos con discapacidad. Necesitamos que los docentes estén empoderados y realmente trabajen en serio en función de lo que ellos creen profesionalmente”, propuso el también pedagogo e investigador.

“Me parece que se terminó la época en la que las dirigencias le dicen a los docentes qué es lo que tienen que hacer porque no da resultado. Tiene que empezar una época en la que las dirigencias le tienen que decir a los docentes las estrategias generales. Si eso cambia, la función de los funcionarios no va a ser decirle qué es lo que tienen que hacer, sino algo que es mucho más importante y que funciona en muchos países, que es preguntarle a los docentes qué necesitan. Creo que de esa manera los resultados van a mejorar muchísimo”, planteó.

El filósofo especialista en medios digitales Alejandro Piscitelli, quien también participó del panel, definió al escenario descripto por Narodowski como la crisis terminal de las burocracias. “Lo que estamos viviendo ahora es una crisis terminal de las burocracias, y la emergencia muy tímida, incipiente y muy chiquitita de las holocracias. Son esas instituciones en donde básicamente el funcionamiento se da de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, aunque siempre tiene que haber complemento”, apuntó.

En la mirada de Narodowski, la responsabilidad principal debe recaer en la escuela y sus profesionales, mientras que el Estado debe limitarse a financiar adecuadamente –en función de las necesidades de cada escuela-, ofrecer una lógica estratégica, dar herramientas concretas a las escuelas para que puedan tomar las decisiones y evaluar resultados para ayudar a mejorar.

“Cada vez que yo hablo de autonomía escolar, la respuesta siempre es dicotómica. En la Argentina tuvimos 50 años de acción estatal sobre la educación y miren dónde estamos: solo 10 de cada 100 estudiantes terminan la secundaria con los conocimientos necesarios. Algo falló. Ese Estado durante 20 años se decía Estado presente, se decía ampliación de derechos, se decía defensa de lo público y este es el punto en el que estamos”, opinó.

“La responsabilidad principal de la educación no es del Estado, es de la escuela, de los directivos y de los docentes”, sostuvo, marcando un cambio de paradigma que prioriza la capacidad profesional sobre el cumplimiento regulatorio.

José Goity, ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, coincidió en que el núcleo central debe ser la escuela y también advirtió que es imperativo profesionalizarla. “La profesionalización implica poder tomar decisiones y se deben tomar ahí. Pero si no se valora, si todas las escuelas son iguales y no se valora al buen docente, las buenas decisiones no se socializan. En definitiva, no hay incentivos para la capacitación, la formación y muchísimo menos para arriesgarse a tomar decisiones pedagógicas”, consideró.

Enfatizó luego que es necesario decirle a un docente cuando no es buen profesional. “No tengamos miedo. Démosle la oportunidad de que mejore y expongámoslo, porque después lo hace la sociedad de manera indiscriminada y termina cuestionando a la escuela como una de las herramientas fundamentales”, apuntó.

Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint Grupo Techint

El mensaje de cierre del evento, realizado en la Escuela Técnica Roberto Rocca, en Campana, estuvo a cargo de Erika Bienek, directora de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint, quien retomó datos presentados durante la jornada. “No nos puede dar lo mismo como sociedad que 10 de cada 100 chicos termine su educación secundaria sabiendo matemática y lengua. Ese número primero era 16, después fue 13, ahora es 10. No podemos soltar a esos chicos”, advirtió.

Compartió que el grupo necesitó entrevistar a 10.500 personas para cubrir 3500 puestos de trabajo, y que las mayores dificultades de los candidatos se dan en competencias básicas como la regla de tres simple. “Sin industria no hay empleo y sin industria no hay desarrollo de un país. Necesitamos trabajar juntos desde la educación y desde el empleo para sacar a la Argentina hacia una mirada de largo plazo”, cerró.