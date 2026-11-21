El Día de la Enfermería en la Argentina se conmemora cada 21 de noviembre, en recuerdo a la fundación de uno de los organismos esenciales de esta profesión en el país. La jornada se encuentra orientada a destacar a todos los trabajadores de la salud, quienes cumplen un rol esencial para la atención sanitaria inmediata y otras prestaciones vitales.

Hoy se celebra el Día de la Enfermería en la Argentina Unsplash

En el mundo, el Día de internacional la Enfermería se celebra el 12 de mayo, en recuerdo a Florence Nightingale, que fue una enfermera británica cuya carrera y esfuerzos le valieron el título de la impulsora de la enfermería moderna.

¿Por qué se celebra hoy?

La jornada fue instaurada en honor a la fundación de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería, un día como hoy en 1935. Se trata del primer organismo orientado a representar a todos los enfermeros en el país. Entre sus funciones, priorizan reunir criterios, trabajar por mejoras laborales y nuclear la profesión en la nación.

El Ministerio de Salud de la Nación promovió esta jornada también, por la coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios o Virgen de los Remedios. Esta figura del catolicismo es considerada como la patrona de todos los enfermeros.

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Cuidar también es escuchar, acompañar y brindar esperanza cada día.

En cada sala, consultorio y guardia hay profesionales que trabajan con responsabilidad para aliviar el dolor, transmitir tranquilidad y acompañar a las personas durante sus momentos más vulnerables.

Gracias por transformar la vocación en gestos de humanidad.

En cada turno, las enfermeras demuestran que la atención también necesita paciencia, respeto y cercanía humana.

La dedicación de las enfermeras se expresa en acciones cotidianas que muchas veces pasan inadvertidas, pero resultan fundamentales para brindar una atención segura, respetuosa y cercana.

Cada cuidado deja una huella en quienes lo reciben.

Cada jornada de trabajo representa una nueva oportunidad para cuidar vidas, aliviar preocupaciones y acompañar con respeto a quienes necesitan atención.

La enfermería exige preparación, fortaleza y sensibilidad para estar presentes cuando más se necesita una mano.

Ser enfermera implica mucho más que cumplir una tarea: significa observar, escuchar, anticiparse a las necesidades y ofrecer un trato digno en cada instancia de atención.

La enfermería combina conocimiento, compromiso y una enorme sensibilidad humana.

Hoy es una oportunidad para agradecer a quienes acompañan los procesos de recuperación, contienen a las familias y trabajan en equipo para cuidar la salud de la población.

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